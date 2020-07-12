【勵志人生】重拾書本GPA達4.0　垃圾工人獲哈佛大學錄取扭轉人生

▲ Staton將於秋季入讀哈佛大學。

追夢永遠不局限於年紀，更不局限於職業。美國馬里蘭州24歲男子Rehan Staton，高中畢業後任職垃圾工人維生，原本對人生毫無希冀，後來在同事的鼓勵下扭轉了人生，他重返校園並發奮圖強，結果被多間名校錄取，他最後選擇入讀舉世聞名的哈佛大學，人生故事相當勵志。

綜合英國《每日郵報》報道，Staton在8歲時媽媽離家出走，父親一個人打3份工撫養他和哥哥，有時更會失業，家境貧窮時食不果腹，家中更因沒錢交電費而經常停電，冬天上學也相當艱難。Sataon成績因此一落千丈，雖然他升上高中後曾經夢想成為，他決定職業拳擊手，開始努力練習，後來因肩膀受傷而夢碎。

現實總是殘酷的，Staton考大學不果，高中畢業後到了一間清潔公司任職回收垃圾工人，維持生計。他遇上了憐惜他的同事，有同事見到他年紀尚輕，認為他任職垃圾工人浪費前途，紛紛鼓勵他再回到校園嘗試考大學，「你很聰明，你還太年輕，不能來這裡，如果真的沒辦法上大學，再回來這裡！」

Staton受到鼓勵後信心倍增，他一邊工作一邊重返校園，努力工作也努力讀書，在2014年考上鮑伊州立大學（Bowie State University），GPA更高達4.0，兩年後轉入馬里蘭大學（University of Maryland）。

Staton的哥哥Reggie，見到弟弟奮發圖強且成績優異，他毅然放棄大學學業，任職全職垃圾工人以支付弟弟的學費。

我願意放棄一切，讓弟弟獲得成功。

Staton在2018年大學畢業後，並在顧問公司Robert Bobb Group任職分析員，當時已立志攻讀法律的他，繼續在空閒時間學習，準備應付法學院考試。

皇天不負有心人，他今年同時獲哈佛大學、哥倫比亞大學、賓夕凡尼亞大學、南加州大學等知名學府法學院取錄。他最後選擇於今年秋天入讀哈佛大學專攻運動法（sports law），他希望晉身運動行業，以另一種方式圓當初的職業拳擊手夢。

史坦頓說之後史坦頓仍積極進取，最後獲得南加州大學，哥倫比亞大學，賓夕法尼亞大學以及哈佛大學錄取，最後他選擇就讀哈佛大學運動相關法律（sports law），並獲得獎助學金，將在2020年的秋季入學。

除了感謝公司同事的鼓勵外，Staton也在個人facebook發出長文，感謝哥哥對他的犧牲付出。

我哥哥知道，如果我沒專注這次機會，我的人生將會受困。

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責任編輯︰王明芳