【隔離令】疑戴防疫手環現身元朗　大叔大媽巴士站旁圖強拆手環捱轟

▲ 一對疑似戴有防疫手環的大叔大媽，竟當眾在街頭強行拆除手環。

本港第3波新冠肺炎疫情再在社區爆發，然而部分人入境返港後，仍然未有遵守14天強制家居檢疫，引來公憤。有網民近日指，在元朗街頭發現一對疑似戴有防疫手環的大叔大媽，竟當眾在街頭強行拆除手環。

據該網民在facebook群組「51黃金良心圈」發布的照片可見，一對戴上口罩的大叔大媽被發現左手均佩戴有疑似防疫手環，在元朗大馬路的街頭出現。

其間，大叔公然在巴士站旁邊企圖替身穿紅衣的大媽拆除手環，不過該網民形容：「見佢出盡力拆唔開」，又指兩人「俾人話完就用件衫遮住走」。

帖文一出引起網民熱議，大批網民直斥該對男女自私，「自私精」、「自私自利」、「累人累物、自私」、「就是有呢的人，所以至會又社區大爆發」；有網民稱，應報警求助；有網民提出疑問，「是否是醫院手帶」，亦有網民慨嘆，香港已爆發疫情第三波，為己為人，應自律。

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責任編輯：王俊賢