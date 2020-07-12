【新冠肺炎】鄭若驊：法律人員豁免檢疫　法律科技基金申請期延至7月26日

▲ 律政長司長鄭若驊於今(12日)在網誌表示，資助業界提升資訊科技系統的「法律科技基金」，已接獲超過290份申請，並會延至本月26日截止申請。(經濟日報資料圖片)

律政長司長鄭若驊於今(12日)在網誌表示，資助業界提升資訊科技系統的「法律科技基金」，已接獲超過290份申請，並會延至本月26日截止申請；新型肺炎疫情造成史無前例的衝擊，政府有必要採取果斷的措施防止情況惡化，律政司會留意法律及爭議解決業界的需要，提供適切的支援。



鄭若驊表示，律政司早前已為合資格的法律執業者、仲裁員或調解員，提供豁免強制檢疫的機制，並已擴大豁免，讓多一些業界人士受惠，進一步協助法律及爭議解決業界，處理重大商業交易的相關工作；又指現時很多上市工作都與內地有關，相信措施有助香港繼續成為內地企業籌集資金的中心。



她稱，第二輪「防疫抗疫基金」下設立的「法律科技基金」，已接獲超過290份申請，司法機構亦擴大使用視像會議設施，已將申請截止日期延至本月26日；協助律師購買資訊科技設備時，可以考慮司法機構推出的「綜合法院案件管理系統」。



另外，她表示，已推出的「新型冠狀病毒網上爭議解決計劃」，讓爭議雙方通過網上平台，解決相關爭議，有助紓緩法院民事索償的案件量，亦可為調解員和仲裁員帶來就業機會。

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責任編輯：洪芷晴

