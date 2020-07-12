【美國疫情】美國單日確診逾6.6萬宗連續3日創新高　特朗普首次公開場合戴口罩

▲ 美國總統特朗普首次在公開場合戴口罩。

新冠肺炎疫情持續，全球確診個案已迫近1千3百萬宗，其中美國確診個案已突破3.3百萬人，7月10日的單日新增個案更超過6.6萬宗，是連續3日打破紀錄。一直拒絕戴口罩的美國總統特朗普，於美國時間周六（11日）終首次公開場合戴上口罩，並表示︰「我認為戴口罩是一件好事！」

據路透社報道，美國7月10日的單日新增個案超過6.6萬宗，連續3日創新高。其中阿拉斯加、喬治亞州、愛達荷州、愛荷華州、路易斯安那州、蒙大拿州、俄亥俄州、猶他州和威斯康星州等9個州分，10日的單日新增個案也創新高。

特朗普︰戴口罩是一件好事

曾揚言不會戴口罩的美國總統特朗普，昨日首次在公開場合戴上口罩，他在首都華盛頓到訪華特里德國家軍事醫療中心（Walter Reed National Military Medical Center），與受傷軍人及前線醫護人員見面，他戴上深藍色口罩，印有美國總統徽章。

他離開醫療中心時向記者表示，在醫院內與士兵交談，部分士兵更是剛從手術台下來，所以最好還是戴上口罩，他又言不會抗拒口罩，但要在適當的時間及場合。

我認為戴口罩是一件好事！

有報道指，特朗普之所以同意戴口罩，是助手強烈建議，為其支持者樹立好榜樣。特朗普早前曾拒絕在公眾場所戴口罩及拒呼籲美國人戴口罩，認為這是個人選擇，因而受到公眾抨擊。

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責任編輯︰林綺玲