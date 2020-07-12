【新冠肺炎】張建宗指本港疫情急劇逆轉　要重新檢視何時推健康碼

▲ 政務司司長張建宗表示，本港疫情急劇逆轉，並首次出現安老院舍感染，預料新增的本地確診個案數字有可能會持續，政府有必要適時收緊各項疫情防控措施。(經濟日報資料圖片)

政務司司長張建宗表示，本港疫情急劇逆轉，並首次出現安老院舍感染，預料新增的本地確診個案數字有可能會持續，政府有必要適時收緊各項疫情防控措施；又指在短時間內出現多宗源頭未明的本地個案，粵港澳三地政府要重新檢視何時推出「健康碼」通行試點計劃，會首要緩減疫情在本地的社區傳播，提醒市民不要鬆懈，減少社交接觸，避免聚餐和聚會等活動。

張建宗在網誌中表示，《港區國安法》實施首兩星期，特區政府成立國安委及相關執行機制，加上國安公署正式揭牌，已為國家和香港築起強大的安全網，令香港告別國安「不設防」的日子。



他稱，立法不會對本港的貨幣和金融體系帶來任何轉變，更沒有坊間傳言「走資」的情況，法律生效後，金融市場繼續暢順有序運作，陸續有資金流入本港；又指為公務員引入宣誓或聲明擁護《基本法》和效忠香港特區政府的要求，有助進一步保護和推廣公務員隊伍恪守核心價值，確保有效管治，相信公務員會明白。

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責任編輯：洪芷晴