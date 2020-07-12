【新冠肺炎】袁國勇：防疫措施和意識放鬆致疫症爆發　最重要是市民防疫意志減少除口罩

▲ 袁國勇指，可能要等到死亡率上升，市民才能提高警覺。

本港新冠肺炎疫情出現第三波爆發，港府抗疫專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇坦言，目前發生的事都是預計之內，當防疫措施放鬆時，疫情一定會反彈，但情況的確比以前更嚴重，因為不同地區有個案出現，而護老院舍第一次出現爆發及長者感染比率高，令人擔心。

袁國勇今早（12日）出席一個電視節目表示，市民最重要是要戴口罩，做好手部衞生，不要有除口罩的時候，從今次爆發看出主要在食肆地方出現，因為是進食的地方不會戴口罩，就有機會與其他人交換口水，飛沫，因此爆發一定會發生。

他又指，今次亦牽涉的士司機，如果乘坐公共交通如的士或小巴時，沒有戴口罩就會被感染，強調戴口罩有雙向保護的作用，因為沒有病徵人士仍可播毒，但戴口罩會減低傳播病毒的數目，同時防止他人播毒令自己感染。他指，這些群組爆發正經公共運輸系統帶到全香港，擔心公營醫療系統未必能應付。

袁國勇認為，過去6個月香港人已經很出色，香港是一個成熟的公民社會，有97%人戴口罩，但眼見食肆人頭湧湧，擔心一旦進入防疫疲勞狀態，無人理會政府的防疫措施，疫情不會受控。他強調最重要是市民有防疫意志，減少除口罩的時候，否則政府推甚麼措施也沒有用。

他又提到，本港3月時的新冠肺炎病毒已有75%出現變異，但當時沒有大爆發，至今才爆疫，是因為防疫措施放寬及港人防疫意識鬆懈所致。他估計可能要等到很多病人死亡，市民的警覺才可能會提升。對於是否需再收緊措施，袁國勇認為，要觀察5至7日後再檢視疫情發展，若疫情繼續惡化，就要考慮收緊至3月的防疫水平。

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記者：陳子謙