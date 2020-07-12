【外傭渴市】要求獨立房月薪5千元起　「現成印傭」搶手揀工做不想湊B和老人家

▲ 疫情下「現成外傭」搶手，令不少外傭覺得「唔憂做」提高要求。

在新冠肺炎疫情下，不少準僱主因應入境或安全問題，而不能聘請當地外傭，需在港揀選不同原因完約的「現成外傭」。這些「現成外傭」和外傭公司覺得「唔憂做」之下，紛紛提高要求表明人工最少5千起，要有獨立房間、沒有老人家或BB同住，更強調不會降低要求。

有準僱主港媽在facebook群組《外傭僱主必看新聞訊息》發帖文申訴，現在聘請「現成印傭」相當困難，外傭公司直言現成印傭要求人工5,000元起，家中沒有老人家和BB，或只想照顧其一，還要有獨立房，否則寧願等下位，也不會降低要求開工，令港媽感到無助。

年尾我請到姐姐嘅機會係唔係好渺茫？

網民建議︰找多幾間外傭公司比較

不少過來人留言表示有同感，今時今日外傭「好揀工」，但不代表沒有選擇，故此港媽應找多幾間外傭公司比較，並指大多外傭公司都偏幫外傭爭取福利。有人則建議改請菲傭，她改聘菲傭後大家相處得幾開心，「印吊起嚟賣」、「印妹有總公司教，成日托高人工」。

我之前個agent同你講法一樣，幫印傭開價$5200，話無呢個價唔會有本地印肯做。

網民笑言，外傭要求獨立房，好過自己出去租劏房，又可經常入房玩手機，還嘲諷外傭是否「多才多藝」才有如此高要求。網民認為出高一點人不是最大問題，但前題是外傭需完全符合僱主要求。

過來人︰外傭心態「博一博先」

有港媽指出，不少外傭的心態都是「博一博，要求咗先」，今年聘請外傭時看了一大疊履歷表，大部分都要求獨立房間，包括她4月底成功聘請的完約外傭，其履歷表也要求獨立房間，最後經外傭公司再詢問後，外傭願意共用房間，「係有得傾」。

不少身為「打工仔」的僱主則感歎，外傭打工可以對僱主有要求，「如果我哋返工都可以有咁多要求就好喇！」

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責任編輯︰林綺玲