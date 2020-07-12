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【新冠肺炎】孔繁毅倡大型爆發地區做地毯式測試」　入境者須作檢測及家居隔離

社會 12:53 2020/07/12

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港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅出席節目訪問時表示，當局可在有大型爆發的地區作「地毯式測試」，盡量找出一些隱形病者。(經濟日報資料圖片)

本港新冠肺炎疫情出現第三波爆發，港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅於今(12日)出席節目訪問時表示，第三波爆發原因有2個，分別是病毒變異，表層蛋白出現基因改變，令新冠肺炎傳染性提高；及本港自父親節後防疫措施放寬，亦令病毒易在社區爆發。

孔繁毅表示，新冠肺炎病毒出現變異，表層蛋白出現基因改變，令其傳染性提高，不過暫時仍只限於飛沬傳播一個途徑，至於會不會有其他原因加快了病毒傳染性，他指要待專家做更多不同研究才可了解。他又認為，港府自父親節後放寬了防疫措施，惟仍有很多無病徵病人在社區形成隱形傳播鏈，在社區持續擴散；他又提到，第三波染疫病人體內的病毒量指數較前兩波高出不少。

孔繁毅指，現時最重要是重新收緊措施，包括所有入境人士到港後都應即時做檢疫測試及家居隔離，採樣時「至少採樣5次口水」，因足夠採樣才可令測試準確性提高；他又認為當局可在有大型爆發的地區作「地毯式測試」，盡量找出一些隱形病者；而市民亦應持續戴口罩，尤其在室內，及保持社交距離，盼在短時間內能切斷傳播鏈。

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記者：洪芷晴

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