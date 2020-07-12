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【未老先衰】素顏陳冠希開Live難掩眼袋魚尾紋　39歲Edison男神不再被嘲似大叔

娛樂 13:43 2020/07/12

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熱門 陳奕迅 IB放榜 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

陳冠希開Live被嘲似大叔。

陳冠希（Edison）最近於社交平台開Live，以素顏示人的陳冠希將魚尾紋、眼袋、癦屎和鬚根都表露無遺，被網民指他未老先衰。昔日的陳冠希以靚樣見稱，曾風摩萬千少女的心，現時39歲的他被指外表蒼老，可謂是青春一去不復返。

曾為少女殺手的Edison近日於社交平台開Live與網民見面，素顏的他不介意於人前展露最真的一面。被嘲似大叔的Edison不再如出道初期般青靚白淨，除了雙眼出現魚尾紋和眼袋外，臉上也滿佈癦屎和鬚根，明顯留下了歲月的痕跡。

【家居檢疫】鍾欣潼深夜在家睇抖音　被揭課金6萬賞貌似陳冠希男星

陳冠希開Live。（陳冠希IG截圖）

出生於加拿大的Edison自1999年拍廣告後被發掘，翌年出道成為歌手及演員，更憑靚仔外表吸引獲不少少女粉絲愛戴。

2008年，Edison因「淫照事件」一事而宣布無限期退出香港娛樂圈，其後赴美國定居及發展。他於2010年在台北宣告復出樂壇。

【新冠肺炎】陳冠希發文籲勿歧視中國人　Edison：疫情是全球問題

陳冠希為淫照事件舉行記者會。（《經濟日報》資料庫）

陳冠希貼出一家三口家庭照。（陳冠希IG圖片）

Edison於2017年與內地超級名模秦舒培結婚，二人現育有3歲女兒Alaia。

撰文 : TOPick柴犬出動

娛樂人物職業 陳冠希 歌手 娛樂機構

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