【新冠肺炎】阿伯拒戴口罩登上巴士 同車網民怒斥：最後全車人落車

▲ 阿伯乘坐巴士時拒絕戴上口罩。

本港新冠肺炎疫情出現第三波爆發，港府抗疫專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇坦言，市民防疫意識正逐漸放鬆，並指病毒經公共運輸系統傳播到全港。有網民今早發帖表示，早上乘坐290A巴士時，因車上一位乘客拒絕戴口罩，全車上情緒鼓噪，最後導致全車乘客下車。

有網民今早在「香港突發事故報料區」上發帖，指今早乘坐290A巴士往荃灣西站方向時，巴士路經彩虹地鐵站時，因車上一名男子拒絕戴口罩，而且情緒鼓噪，最後導致全車上落車。從該名網民發布的3張圖片可見，一名白髮蒼蒼的男子坐在巴士上層，但並沒有戴上口罩，並有手指指的情況出現，懷疑與車上其他乘客發生口角。

帖子引起網民公憤，有網民怒斥巴士上不戴口罩是自私的行為，也有網民建議要立法嚴懲公共交通工具上拒戴口罩的乘客。更多網民分享，最近目睹不少市民開始放鬆意識，乘坐公共交通工具時沒有戴上口罩，呼籲市民要自覺，不要害人害己。

港大微生物學系講座教授袁國勇今早出席電台節目時表示，今次亦牽涉的士司機，如果乘坐公共交通如的士或小巴時，沒有戴口罩就會被感染，強調戴口罩有雙向保護的作用，因為沒有病徵人士仍可播毒，但戴口罩會減低傳播病毒的數目，同時防止他人播毒令自己感染。他指，這些群組爆發正經公共運輸系統帶到全香港，擔心公營醫療系統未必能應付。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王明芳