【解構都市病】12歲男童長期汽水當水飲　背部突劇痛排血尿確診生腎結石

▲ 台灣一名12歲男童因長期把汽水當水飲，最終確診有生腎結石。

汽水等碳酸飲料切忌飲太多，台灣一名醫生日前分享個案指，有12歲的男童因每天都只喝汽水，最後卻出現血尿症狀，身體更出現劇痛無法坐下。經送醫發現，男童的腎臟與輸尿管竟出一顆1厘米的腎結石。

男童做功課時突痛得扭動身體

台灣腎臟科醫生洪永祥近日在電視節目《醫師好辣》指，過去曾收治過一名年僅12歲的男童，這男童平常都不喝水，只喝汽水或其他飲品。然而，男童某天在做功課時卻突然痛得不斷扭動身體，母親以為他只是不專心，還大聲責罵。男童後來更不舒服到要前往廁所，沒想到卻排出血尿，母親見狀立即帶他求醫。

後來經檢查發現，男童的腎臟與輸尿管位置竟有顆接近1厘米的結石，最後只好需轉往泌尿外科治療，把他體內的結石打掉排除。

洪永祥醫生指出，若出現背部疼痛的情況就要多加留意，尤其是出現「往前往下」的疼痛，就可能與腎結石有關，若還出現血尿症狀就需盡速就診。他又指出，當體內出現腎結石時，最痛的部位不是腎臟，反倒是輸尿管。因為結石會刮到輸尿管黏膜，繼而引發腎絞痛。

醫生：喝水不足可致腎結石

本港腸胃肝臟科專科醫生吳昊曾受訪表示，腎結石如尿酸高，或身體內過多鈣質及脫水，是會引起腎結石，普通市民除非引起荷爾蒙失調，鈣質過高，否則一般都是與飲食有關，直言喝不足夠水，就會有沉澱物累積在腎臟內，會引致腎結石。

至於如何判斷喝足夠水，吳醫生稱，一般來說，飲水量與排汗多少、氣溫及運動量有關，最經常說的是每天喝8杯水，若想更準確，則需每兩小時就會有一次小便，才叫喝夠水。

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責任編輯：羅嘉欣