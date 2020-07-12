【新冠肺炎】袁國勇不贊成進行全民篩查　倡港府容許症狀輕微市民到公營診所檢測

▲ 袁國勇指，不贊成進行全民篩查，認為一點作用也沒有。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情出現第三波爆發，港府抗疫專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇表示，現時本港病毒測試能力遠不及內地，每日檢測量只有4,000至5,000個，難以進行大型篩查，僅能尋求外援協助，對此感到非常可惜。

【新冠肺炎】袁國勇：防疫措施和意識放鬆致疫症爆發 最重要是市民防疫意志減少除口罩

袁國勇又說，美國、韓國及內地，即使有輕微症狀人士都可不經醫生，直接獲得樣本瓶，接受深喉唾液測試，惟香港有輕微症狀或流行病學聯繫人士，仍需要預約，透過醫生才能做測試。問及當局為何至今都沒有和內地合作，他則指不清楚。

他續指，本港病毒檢測成本高，難以做大型篩查，若是一直無法做到，惟有求助外援。他提醒，市民現階段最重要戴好口罩，留意手部衞生，盡量購買外賣代替堂食，確保不要形成傳播鏈，相信這波疫情可能在7至14日內受控。

【新冠肺炎】沙田及九龍東地理群組情況堪憂 梁卓偉：料每個確診者可傳染3至4人

袁國勇出席電視節目後表示，香港現時病毒檢測量沒有進行大型病毒篩查的能力，或許要借助內地的設施和經驗才可做得到，但不贊成進行全民篩查，認為一點作用也沒有，因為「今日可以係陰性，聽日可以變返陽性」，對防疫幫助不大。

他建議，政府應該容許有輕微症狀的市民到公營診所，可以立即取深喉唾液樣本，不用浪費時間預約、等候見醫生。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：陳子謙