【奮青創本視】2年計劃完滿結束　中學生創製迷你劇入圍國際影展　

▲ 「奮青創本視」2年計劃完滿結束。（大會提供）

在過去兩年中，慶幸得到不同的合作單位對「奮青創本視」計劃給予無限量的支持和幫助，為了表示我們衷心的謝意，並讚揚所有參與此項計劃的學生團隊，今天上午假九龍灣國際展貿中心星影匯（House 1） 舉行了「奮青創本視 - 閉幕暨最受觀眾歡迎獎頒獎典禮」及多場放映會。



很榮幸邀請到社區投資共享基金委員會主席關則輝先生榮譽勳章、大平紳士擔任我們的主禮嘉賓，為參與的同學們行一場「畢業禮」，一同慶祝並欣賞他們的作品。

▲ 黃修平導演。（大會提供）

「奮青創本視」計劃獲勞工及福利局轄下的社區投資共享基金資助，由記本事有限公司及活意有限公司聯合策劃，以「寓教於樂（Edutainment）」體驗式學習方法，結合「社校商傳」網絡，於2018-2020年期間，在全港20間中學成立「中學生影視工作室」。

「中學生影視工作室」 在7大導演導師包括陸永基先生、梁仲文先生、阮浚德先生、吳均熙先生、楊振邦先生、吳浩然先生及賴恩慈小姐帶領及指導下，以5個社會共融議題 - 精神、種族、科技、傷健及跨代共融為題，並透過社福機構的轉介，以真實個案作故事藍本，創作5分鐘的「迷你劇」短片。

20齣「迷你劇」於線上社交媒體及線下學校、企業及社區放映會播放，並入圍多個本地及國際影展，包括 Copenhagen Web Fest、Busan International Kids and Youth Film Festival “Ready～Action!” Competition、San Bernardino Valley College International Student Film Festival 等等。

今日的頒獎典禮，我們特別邀請到黃修平導演及歌手蘇煒喬先生擔任嘉賓，並由李綺雯小姐連同兩位有份參與今次活動的中學生擔任司儀，令今次活動生色不少。

▲ 李綺雯小姐連同兩位中學生擔任活動司儀。（大會提供）

為進一步鼓勵有份參與「迷你劇」短片創作的團隊繼續以鏡頭關懷社區，我們為每個議題的「迷你劇」特設一個「最受觀眾歡迎獎」，早前已於網上及於多個社企伙伴設立實體投票站，公開給社會各界人士投票，揀選出大家的心水短片，今日亦正式公佈了所有得獎名單。

精神共融 - 嶺南衡怡紀念中學《沒有盡頭的戲劇》

科技共融 - 東華三院辛亥年總理中學《負親》

種族共融 - 香海正覺蓮社佛教梁植偉中學《後來的我們》

傷健共融 - 保良局李城璧中學《有一種堅持》

跨代共融 - 香港道教聯合會圓玄學院第三中學《團圓》

主禮及頒獎嘉賓社區投資共享基金委員會主席關則輝先生榮譽勳章、大平紳士表示，計劃透過引導年青人走入社區的每個角落，發掘人與事，將年青人與社區默默地扣連起來；並表示在社交媒體觀賞了多段短片，深受感動，也給了很多 Like。計劃能夠製作出如此動人的共融短片，除了歸功於計劃同工及專業導師的悉心指導外，更是因為灌注了年青人的朝氣及熱誠。

年青人充滿創造力和熱枕，是社會重要的資本。「潤物細無聲」— 主席盼望這些短片在網上生生不息地傳播，讓共融的訊息如甘霖般滋潤香港這個城市，而青少年亦持續在社區創建更多社會資本。

另外，計劃發起人及記本事有限公司創辦人李志堅先生表示，參與「奮青創本視」計劃的企業和傳媒都是關注青年發展，希望灌輸積極向上與心向陽光的價值觀。

當中，擔任「教練」的年輕電影導演及傳播學系的大學生，帶領青少年把共融議題轉化成劇本及實景拍攝；企業義工協力借出場景、道具，甚至擔任演員。

通過這種企業和傳媒的協作模式，讓許多基層學生經驗齊心合力去克服種種挑戰，提升自信與抗逆力。李氏續示，「奮青創本視」將推展3年延伸計劃「鄰住創本視」，希望繼續連結社會各界，架構「社區電視台 Social TV」，並培訓中小學生成為中堅製片人。

影片內容以社區議題為材料，製作多元化並富娛樂性的節目，共同通過多媒體製作，凝聚社會力量。

在「奮青創本視 － 閉幕暨最受觀眾歡迎獎頒獎典禮」完畢後，多場「迷你劇」放映會安排於星影匯（House 2, 3 & 4）開放給各贊助機構、協作伙伴、創作團隊的家人、朋友，以及公眾人士欣賞。

最後，我們希望可通過影視製作，達到計劃的目的，引導中學生走入社區，以學習和思考更多有社會共融議題。通過團隊合作並發揮他們的創作力、想像力來解決製作過程中的各種難題，以增強其解決問題的能力，從而提升「抗逆力」及心理質素，關心社區，為翻過人生無可避免的一座又一座高山而作好準備！