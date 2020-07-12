【新冠肺炎】盧寵茂形容疫情如山林大火　倡病毒測試量增至每天2萬

▲ 港大深圳醫院院長盧寵茂出席節目訪問時形容第３波疫情是「山林大火」，本港現時除了救火亦需檢視有沒有「死灰復燃」的可能性。（經濟日報資料圖片０

本港新冠肺炎疫情出現第三波爆發，港大深圳醫院院長盧寵茂於今(12日)出席節目訪問時形容第３波疫情是「山林大火」，本港現時除了救火亦需檢視有沒有「死灰復燃」的可能性，他又認為本港最初只把注意力放在內地，但隨著歐洲疫情擴散，本港應做好邊境把關，不能隨意豁免檢疫，「最重要是做好核酸測試」，建議港府應向內地學習，擴大測試範圍。

盧寵茂表示，今次新冠肺炎第一波基本上來自內地，第二波為輸入個案，由外國大量輸入。他形容，現時香港面對另一次爆發如山林大火，指本港今年3月爆發時沒有做好「隔火區」，即擴大測試範圍，將健康及無病徵人士進行篩查及隔離。

他指，內地在今次防疫上做得非常出色，港府應該向他們學習，例如深圳現時確診個案只有462宗，病例只有香港3分1，而北京新發地批發市場早前亦曾經第二輪爆發，但其短時間內已召集全國醫護人員到該地做測試，1星期內設置2000個採樣點，已做逾900萬個測試。

對於現時港府每日提供7500個病毒測試，盧寵茂認為，7500個測試是非常初步的數字，不應為此而感到滿足。他指，內地現時全國每日做378萬個測試，即每100萬人要做2750個，按此推算，本港應每天做2萬個測試。

至於書展仍然堅持下周三推行，盧寵茂直言「東京奧運盛事都延遲舉行，看不到香港書展堅持要開的原因」。他指，理解參展商可能投放很多資源，惟屆時若只有「小貓三四隻」其實堅持作用不大。

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記者：洪芷晴