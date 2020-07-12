【自私食客】曾光顧坪石彬記拒做檢測　自私老爺奶奶︰中咗要隔離好麻煩

▲ 有網民指老爺奶奶日前曾光顧坪石彬記拒絕做檢測，行為自私。

本港新冠肺炎疫情反彈，其中坪石邨玉石樓「彬記粥麵美食」有員工、食客及其家屬染疫，不少曾光顧的食客和街坊連日排長龍取深喉唾液樣本樽做化驗。不過，有人在網上出帖文指出，其老爺奶奶曾光顧彬記但拒做化驗，擔心發現中招後要隔離好麻煩，令家人感到非常擔心先行取樽仔化驗。

一名匿名投稿者在facebook專頁《生仔要考牌系列》出帖文表示，早幾日老爺奶奶光顧過坪石彬記進食，家人得悉彬記爆出疫情，並有深喉唾液樣本樽派發，就勸喻兩位長老去排隊取樽仔，卻遭他們以嫌麻煩為由拒絕。

佢哋答……唔洗、唔要、唔制、客氣、多謝你……一陣中咗點算好，又要隔離又要剩，麻煩……係唔係應該掉番轉我多謝你呢？

投稿者為此感到擔憂，詢問職員後，自己先行取樽仔做深喉唾液樣本化驗，準備遞交，「佢哋唔做我做都可驗到有無中嘅。」

網民嘲諷︰原來無驗就等如無

網民直斥兩位長老非常自私，企圖瞞騙自己不做化驗就沒有中招，「神邏輯，原來無驗就等如無」，呼籲盡快與自私長老隔離。

就算樓主驗咗唔中，但都唔代表佢地冇中，所以樓主唔中都應該同長老謝絕見面。

有人讚揚投稿者自律，「救咗班街坊」，並指廣大市民都與他同一陣線，一起加強防範。

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責任編輯︰林綺玲