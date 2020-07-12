【新冠肺炎】袁國勇：如無信心做足防控措施應推遲書展　梁卓偉：大型活動可免則免

▲ 袁國勇指，如無信心做足防控措施應推遲書展。

本港新冠肺炎疫情反彈，本地感染個案急增，更不乏源頭不明感染個案，惟一年一度的書展如常於周三(15日)展開，港大專家袁國勇認為，書展應於高危點做足防感染設施，包括接觸書本前後須消毒雙手等，否則如做信心做足防疫，就應推遲舉行；港大醫學院院長梁卓偉則言人多聚集的活動應可免則免。

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由貿發局舉辦的書展將於周三(15日)展開，港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇今出席電視節目後，被問及書展能否如常舉行，他稱據知書商一半收入來自書展，「如不辦書展，如何生存下去」，但強調需於所高危點做足防控措施：

如入場人士需戴上口罩、不准飲食、接觸書本後或看書前都應以酒精搓手液消毒雙手等，這已不是我所能力內可說，是要視乎物流安排落場時，如何可令措施實行，如果無信心落實，就應推遲(舉辦)。

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不過他強調，本港屬外向型經濟，不可能要求停頓所有活動，「如果為穩陣，即使延遲都不應舉辦，但好多考慮已離開醫學範圍」；又稱如要增加社交距離，就應「咩都唔好搞、所有食肆都不開，但這樣不可能生活下去」，認為需平衡社交距離及經濟活動，並確保防疫措施可落實。

對於書展應否如何舉行，港大醫學院院長梁卓偉亦稱，大型活動尤其人多聚集的活動，應可免則免。港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅出席港台《城市論壇》認為，只要做足防疫措施，包括入場人士戴上口罩，就毋需過份擔心，可如期進行。

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同場的港大深圳醫院院長盧寵茂則稱，東京奧運受疫情影響需要延期，看不到香港仍堅持舉辦書展的原因；坦言明白書商已投放好多資源，如屆時只有少量市民到場，亦沒有意思，認為書展最好應該延期舉行。

貿發局回覆TOPick查詢時稱，書展各項籌備工作正按計劃有序地進行，強調會以與會者者及廣大書迷的安全為首要考慮，會繼續密切注意事態發展，並與衞生防護中心保持緊密聯繫及跟從指引，採取適當的配合及預防措施。

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記者：陳正怡