【救救動物】逾千狐狸慘遭活剝皮毛　屍首堆積如山命喪毛皮工廠如煉獄

▲ 國際人道協會（Humane Society International）早前暗訪亞洲多個毛皮工廠，揭發廠內工人殘忍虐待屠殺狐狸的情況。

國際動物保護團體國際人道協會（Humane Society International）早前暗訪亞洲多個毛皮工廠，揭發廠內工人殘忍虐待屠殺狐狸的情況。當中，有狐狸被工人以棍毆頭，打至吐血，甚至被活剝皮毛致死，逾千具狐狸屍體在現場堆積如山，彷如煉獄。

部份狐狸精神受極大壓力

據英媒《每日郵報》報道，國際人道協會近日公布了位於亞洲某國的11家毛皮工廠的暗訪片段，片段顯示不少狐狸等動物均被關在狹小的籠內，幾乎動彈不得，部份狐狸甚至出現不停搖擺、轉圈等神經衰弱的動作，顯示牠們的精神正承受極大壓力。

片段亦顯示有狐狸被工人以棍強毆頭部，直至狐狸重傷吐血才收手，同時亦有拍到有工人把狐狸活生生地進行剝皮的畫面。

調查人員：狐狸的生命彷彿無意義

而剝皮後的狐狸屍體則被棄置在一旁，堆成一座滿是鮮血的屍山，猶如地獄，調查人員亦震驚指：「那裏有一堆屍體，成千上萬的動物如垃圾一樣被棄置，彷彿牠們的生命毫無意義。」

有關片段曝光後，英國野生動物節目主持人帕克漢姆（Chris Packham）表示：「我對皮草貿易的惡化感到震驚，所有想穿皮草的人都不應該逃避看這些影片。」

國際人道協會指出，這些工廠的動物毛皮預計將運往英國製成價格高昂的皮草。報道指，英國於2003年禁止毛皮工廠運作後，每年仍從其他國家輸入數百萬磅動物毛皮，這些國家包含芬蘭、意大利、波蘭、中國、印度及泰國，不過基於安全考量，國際人道協會並未公開影片中毛皮工廠的所在國家。

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責任編輯:熊詠思