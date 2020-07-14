【兒童濕疹】濕疹復發皮膚痕癢無比　浸大中醫推介急救濕疹外敷良方

▲ 余嘉慧醫師表示，減低復發機會要適當戒口。

濕疹是常見的皮膚病，有數據顯示每5個香港人，就有一個在不同時期患上濕疹。兒童患上濕疹問題，皮膚很癢又紅又出水，爸媽可以如何處理？香港浸會大學中醫藥學院中醫臨床助理教授余嘉慧接受TOPick訪問，從濕疹成因分析，並針對不同成因推介紓緩濕疹的外敷良方。

兒童患上濕疹，每逢轉季都會爆發，皮膚痕癢無比。余醫師表示，有些嬰幼兒出生後患上濕疹，未必是媽媽在懷孕時沒有戒口導致，臨床上可見有些孕婦在孕期飲食清淡，但子女出生後都出現濕疹，但個別臨床例子可見小朋友患濕疹是遺傳因素導致。有些父母身上有過敏基因，例如患有鼻敏感、哮喘或濕診等，都可能會導致子女出生後患有濕疹。

除了遺傳因素外，如果在不同時間患上濕疹，都可能與飲食不節、休息不足、情緒影響或季節交替。有些患者平時飲食不節有關，愛吃辛辣、燥熱食物或過度進食生冷食品，導致體內脾虛生濕，有的患者夜睡早起致睡眠不足8小時，情緒抑鬱及憂慮，甚至換季時因室内外溫差大，都有可能會誘發濕疹。

中醫建議戒口

如果小朋友確診患有濕疹，想減低復發的機會，余醫師建議在飲食上需要戒口盡量清淡，盡量不要進食蝦、蟹、貝殼類及牛羊鴨鵝，多吃水果蔬菜，但夏天常見的榴蓮、芒果、菠蘿等最好不要進食，建議可以多吃綠豆、冬瓜、蓮子、苦瓜等清熱利濕食品。

外敷急救濕疹痕癢

小朋友濕疹復發痕癢無比，首先要做好保濕，若保濕都沒有辦法紓緩症狀，可以考慮中草藥，中草藥可以煲水後可以濕敷或者外洗。如果屬於濕熱型，皮膚紅且出水，甚至出現水泡，可以考慮用馬齒莧、蒲公英、金銀花，都可以幫助紓緩症狀。

余醫師推介以下小兒外敷濕疹的良方：

1. 濕熱型（皮膚出現水皰，皮疹潮紅）

金銀花、馬齒莧、白花蛇舌草、野菊花，各30克

2. 脾虛濕盛（皮膚出現水皰）

馬齒莧，黃柏，藿香，白花蛇舌草，各30克

3. 血虛型

黃精、天冬、當歸、 生地黃、白鮮皮 ，各30克

記者：鄺嫻