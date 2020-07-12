【新冠肺炎】消息：今至少增37宗確診個案　衞生防護中心下午交代疫情

▲ 消息：今至少增37宗確診個案。

本港新冠肺炎疫情反彈，有消息稱截至今日(12日)上午，本港至少新增37宗確診個案，及16宗初步確診個案，衞生防護中心及醫管局今日下午將召開記者會公布最新疫情。本港至昨日（11日）新增28宗確診個案，當中包括16宗本地感染個案。

【新冠肺炎】袁國勇：防疫措施和意識放鬆致疫症爆發 最重要是市民防疫意志減少除口罩

消息指，由於測檢量增加，至少有３宗化驗結果仍未確定，而今日新增個案涉及多個感染群組，包括一名百佳員工。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日指，今次是有疫情以來，最嚴重的情況，現時涉及個的個案包括的士司機、居民以及老人院，都是比較擔心以及情況嚴重，社區個案仍在爆發中，如果大家仍有很多活動，可能爆發的情況會更加嚴重。

【新冠肺炎】沙田及九龍東地理群組情況堪憂 梁卓偉：料每個確診者可傳染3至4人

消息指，今日新增的個案行蹤也涉及黃大仙區的慈雲山、彩雲等地區，至於港島區方面，有住在跑馬地的患者初步確診。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：陳正怡

