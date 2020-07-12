【新冠肺炎】本港新增30宗本地及8宗輸入確診個案 另有20多宗初步確診個案
社會 16:32 2020/07/12
本港新冠肺炎疫情出現第三波爆發，衞生防護中心及醫管局下午公布最新疫情，本港今日（12日）新增38宗確診個案，當中包括30宗本地感染個案。另外20多宗初步確診個案，涉及多個感染群組。
今日有8宗輪入個案，患者分別由菲律賓、美國、印度、巴基斯坦返港，涉及海員、外傭、留學生等，詳情即睇：【新冠肺炎】本港新增8宗輸入個案 包括2名菲律賓外傭
其餘30宗本地感染個案，當中17宗與早前確診個案相關，包括茶餐廳群組再有6宗確診個案。詳情即睇：【新冠肺炎】今日新增30宗本地感染個案 茶餐廳群組再多6人感染
另外13宗則為源頭不明個案，患者介乎27至89歲，分別於居荔景邨、慈正邨、彩虹邨和葵聯邨等，詳情即睇：【新冠肺炎】再增13宗源頭不明個案 患者分別居慈正邨、彩虹邨和葵聯邨等
衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君認為，現時每日愈來愈多個案，情況有點失控，籲市民減少外出。詳情即睇：【新冠肺炎】張竹君：每日個案愈來愈多情況有點失控 市民開始減少外出或能停止傳播
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記者：陳子謙