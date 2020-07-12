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【新冠肺炎】本港新增30宗本地及8宗輸入確診個案　 另有20多宗初步確診個案　

社會 16:32 2020/07/12

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熱門 陳奕迅 IB放榜 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

本港今日（12日）新增38宗確診個案。

本港新冠肺炎疫情出現第三波爆發，衞生防護中心及醫管局下午公布最新疫情，本港今日（12日）新增38宗確診個案，當中包括30宗本地感染個案。另外20多宗初步確診個案，涉及多個感染群組。

今日有8宗輪入個案，患者分別由菲律賓、美國、印度、巴基斯坦返港，涉及海員、外傭、留學生等，詳情即睇：【新冠肺炎】本港新增8宗輸入個案　包括2名菲律賓外傭

其餘30宗本地感染個案，當中17宗與早前確診個案相關，包括茶餐廳群組再有6宗確診個案。詳情即睇：【新冠肺炎】今日新增30宗本地感染個案　茶餐廳群組再多6人感染

另外13宗則為源頭不明個案，患者介乎27至89歲，分別於居荔景邨、慈正邨、彩虹邨和葵聯邨等，詳情即睇：【新冠肺炎】再增13宗源頭不明個案　患者分別居慈正邨、彩虹邨和葵聯邨等

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君認為，現時每日愈來愈多個案，情況有點失控，籲市民減少外出。詳情即睇：【新冠肺炎】張竹君：每日個案愈來愈多情況有點失控　市民開始減少外出或能停止傳播

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記者：陳子謙

新冠肺炎疫情 衞生防護中心

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