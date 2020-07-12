學校取消遊學團仍須向旅行社賠團費　葉建源促政府堵塞及規管漏洞

▲ 葉建源聯同5間學校校長或代表，與商務及經濟發展局代表會面，反映被投訴旅行社的不良經營手法。

不少學校都會於暑假舉辦海外遊學團，惟今年受疫情影響下難以出團。立法會教育界議員葉建源接獲學校求助，指學校遊學團因疫情無法成行，但旅行社單方面沒收大筆訂金或團費，希望政府加強規管，治理不良經營手法。

葉建源今年2月起先後接獲15間學校投訴，共涉及18個遊學團，每團師生人數約 30-40 人。其中8間學校已向香港旅遊業議會作出申訴，爭議金額超過140萬元。投訴主要集中在3間旅行社，其中一間中學涉及其中2間旅行社各承辦一個遊學團，被沒收團費接近50萬元；另一間小學則涉及其中一間旅行社承辦2個遊學團，被沒收團費達20多萬元。在多番爭取後，有個別學校獲退回部分團費。旅議會已就該8間學校涉及的11宗個案大致完成調解，惟大部分均未能解決，部份學校已循議會內的消費者關係委員會作進一步投訴，以及向涉事的旅行社發出律師信，不排除會有法律行動。

葉建源稱，有個別旅行社指學校「因私人理由」取消遊學團，成為「殺訂」或充公團費的藉口，又質疑涉事旅行社的收費極為高昂，學校被沒收金額往往高達團費3至7成(包括離境稅、燃油附加費、保費等)，與一般旅行社只收取一百至數百元，佔團費不超過一成的手續費相差甚遠，導致學校和家長損失嚴重；相關的不良經營手法，足以影響整個行業的聲譽，打擊教育界對旅行社日後承辦遊學團的信心，故促請政府當局和旅議會正視。

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責任編輯：蘇文軒