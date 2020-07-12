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【新冠肺炎】本港新增8宗輸入個案　包括2名菲律賓外傭

社會 16:41 2020/07/12

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本港新冠肺炎疫情出現第三波爆發，衞生防護中心及醫管局下午公布最新疫情。本港今日（12日）新增38宗確診個案，當中包括30宗本地感染個案，及8宗輸入個案。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，8宗輸入個案均由海外抵港，包括有2名菲律賓外傭、1名菲律賓海員、1名於菲律賓工作的男子、1名美國留學生、2名從印度回港的男子及1名由巴基斯坦回港的7歲女童。

第1441宗，49歲男海員由菲律賓返港，乘搭CX906航班。

第1451宗，45歲菲律賓女傭，乘搭PR300航班。

第1452宗，38歲菲律賓女傭，乘搭HX782航班。

第1459宗，一名美國留學生，乘搭CX881航班。

第1460宗，30歲男子由印度返港，乘搭KA734航班。

第1461宗，7歲女童由巴基斯坦與家人返港，乘搭EK380航班，無病徵。

第1462宗，21歲男子由印度來港，1月份到印度見家人，後回港工作，乘坐KA734航班。

第1469宗， 是一名香港人，早前去了菲律賓工作，返港後第一次測試呈陰性，在酒店家居檢疫　其後不適後去醫院，檢測呈陽性。

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責任編輯：蘇文軒

疫情 傳染病 衞生防護中心 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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