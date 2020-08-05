【對抗濕疹】5個港人1個會患上濕疹 浸大中醫拆解3種濕疹成因【附湯療】

▲ 濕疹都有3種常見的成因。

濕疹是常見的皮膚病，有數據顯示每5個香港人，就有一個在不同時期患上濕疹。濕疹也有不同的成因，香港浸會大學中醫藥學院中醫臨床助理教授余嘉慧接受TOPick訪問，從皮膚症狀上分析濕疹常見的3種成因。

濕熱型：

余嘉慧醫師表示，濕熱型的患者，症狀多間於急性濕疹發作，皮膚奇癢，可見紅疹、出現丘皰疹、或小米粒狀紅疹、糜爛、滲液較多、痕癢較劇烈，抓破後會流水，治療主要以清熱祛濕、涼血解毒止癢為主。

脾虛濕困

脾虛濕困的症狀是會反復發作，皮膚肥厚、粗糙，以丘疹、丘皰疹為主，黯淡不紅及成片隱藏皮膚内的水皰，搔見滲水，後期則乾燥脫屑，治療主要以健脾化濕止癢為主。

血虛風燥

症狀多見於慢性濕疹，患者皮膚乾燥，表面粗糙，色素沉着脫屑，口乾心煩，夜晚睡眠不佳，治療主要以養血活血祛風止癢為主。

如果想減低濕疹復發的機會，余嘉慧推介可以從日常生活中入手，可以煲湯去調理身體。

1. 濕熱型

土茯苓30克 、粉萆薢30克、赤小豆30克、粟米鬚15克、陳皮1個、豬𦟌500克

功效：清熱利濕、通絡止痕

2. 脾虛濕盛型

黨參15克、茯苓20克、淮山 20克、茨實30克、白扁豆 30克、陳皮1個、豬𦟌500克

功效：健脾、祛濕、止痕

3. 血虛風燥型

百合 60克、麥冬30克、生地黃30克、淮山30克、烏雞一隻

功效：滋陰養血、潤燥止痕

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記者：鄺嫻