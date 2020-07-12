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【新冠肺炎】再增13宗源頭不明個案　患者分別居慈正邨、彩虹邨和葵聯邨等

社會 17:08 2020/07/12

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再增13宗源頭不明個案。

本港新冠肺炎疫情出現第三波爆發，衞生防護中心及醫管局下午公布最新疫情，本港今日（12日）新增38宗確診個案，當中包括30宗本地感染個案，當中涉及13宗不明源頭個案。

【新冠肺炎】本港新增30宗本地及8宗輸入確診個案　 另有20多宗初步確診個案　

13宗個案情況如下：

  • 1454：48歲男士，居於荔景邨樂景樓，經常乘的士
  • 1442：48歲男士，獨居寶田邨，7月1日夜去過尖沙咀酒吧
  • 1435：70歲女士，居於南昌邨昌賢樓，曾到茶樓用膳
  • 1436：27歲男士，居於葵聯邨聯悅樓，沒有與之前個案有關
  • 1439：64歲女士，居於藍田康華苑宏康閣，主要買菜為主
  • 1440：58歲男士，居於慈雲山慈愛苑，於干諾道西一幢商業大廈從事裝修工作，曾與同事在上水飲茶
  • 1450、1458：夫婦，89歲男士及73歲女士， 居於牛池灣彩輝邨彩華樓，於大樓派樣本瓶測試呈陽性
  • 1463：82歲男士，居於順安邨安頌樓，父親節曾與親戚聚會
  • 1444：48歲女士，居於慈雲山慈正邨，另外與另一個初步確診個案，於黃大仙中心翠華餐廳用膳
  • 1445：27歲男士，居於慈正邨正安樓，一名入境處職員，於深圳灣工作
  • 1467、1468：夫婦，66歲男士及68歲女士，居於彩虹邨翠瓊樓，平時附近到牛池灣街市買菜，亦會在附近飲茶

【新冠肺炎】今日新增30宗本地感染個案　茶餐廳群組再多6人感染

由於很多個案居於東九龍地區，當局會否在東九龍區進行大型檢測，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，現時中心到確診者住的大廈派發深喉唾液樣本瓶，很多都是沒有病徵人士，陽性比率較低，目前化驗1.4萬個樣本，只能找到28宗個案；但有病徵人士自願看醫生，測試結果呈陽性比率更高。

【新冠肺炎】德望中學爆感染群組　13歲女學生一家四口染疫

對於牛池灣彩輝邨彩華樓近日已有14名住戶確診，張竹君表示，很多患者都是涉及茶餐廳、的士群組，即使有一宗初步確診都是護老中心的家人。她又指，今日與房屋署檢查，發現該大廈喉管都是在室外，不像早前舊屋邨大廈的問題，風險相對較低，公共地方或許是傳播途徑。

【新冠肺炎】張竹君：每日個案愈來愈多情況有點失控　市民開始減少外出或能停止傳播

張竹君認為，大型檢測涉及大量人口，不肯定是否有助疫情，目前針對性找有病徵人士和提高市民意識，或大機會找到感染者。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳子謙

新冠肺炎疫情 張竹君 衞生防護中心 彩虹邨 慈愛苑 樂景樓 南昌邨 康華苑 葵聯邨 彩輝邨

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