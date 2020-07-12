【新冠肺炎】今日新增30宗本地感染個案　茶餐廳群組再多6人感染

▲ 今日新增30宗本地感染個案，茶餐廳群組再多6人感染。

本港踏入第三波新冠肺炎疫情，今日新增30宗本地感染個案，當中17宗與早前確診個案相關，包括茶餐廳群組再有6宗確診個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱今日新增3宗個案涉彬記粥麵群組相關，3宗涉及新發茶餐廳群組相關，涉及1名的士司機；另亦有2名的士司機確診。

第1449宗57歲男患者7月初曾去過新發茶餐廳，居彩虹邨丹鳳樓；第1438宗確診的63歲男的士司機，曾到新發茶餐廳。

第1456宗確診67歲男士曾於6月中及7月初訪彬記，其62歲太太亦確診(第1455宗)。而第1457宗確診的50歲女士亦曾於6月中、7月頭去過彬記。

第1443宗66歲男的士司機及第1453宗71歲男的士司機均告確診，第1453宗患者的太太亦初步確診，惟三人都未曾到過新發茶餐廳及彬記。

另外，有一宗確診患者曾於6月7日訪創匯國際中心「七天娛樂文化中心」探望兒子，並曾與第1359宗新發茶餐廳相關確診患者聚餐。

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記者：陳正怡