馬鞍山來往屯門單車徑9月前啟用　6小時踩完全程

▲ 黃偉綸發表網誌，介紹「新界單車徑網絡」工程進度。（資料圖片）

政府正推展「新界單車徑網絡」工程，駁通新界各段的單車徑，貫通新界東西。發展局局長黃偉綸稱，屯門至馬鞍山全長60公里的單車徑，預計9月或之前開放，料一般巿民可於6小時踩完全程。

黃偉綸發表網誌，介紹「新界單車徑網絡」工程進度。工程有兩部分，包括全長60公里的「屯門至馬鞍山段」，途經屯門、元朗、上水、粉嶺、大埔、沙田、到達馬鞍山；以及22公里的「荃灣至屯門段」，沿荃灣至屯門海濱興建。

黃指現時屯門至元朗段，以及上水至馬鞍山段已落成啟用，而貫通這兩個路段，即連接元朗至上水的單車徑，沿元朗攸壆路部分在上月啟用，餘下路段亦預計9月前開放。屆時屯門至馬鞍山段將完工，按一般巿民踩單車的速度計算，完成整條路線需約6小時，黃偉綸相信可滿足單車「發燒友」需要。

他又稱，土木工程拓展署正推展荃灣至屯門單車徑工程，其中荃灣青荃橋至灣景花園一段，預計可於明年初完成，並開放給公眾使用。

▲ 工程團隊特別在單車徑旁，種植四季綻放的花卉，這是元朗壆圍南路和攸壆路段。（資料圖片）

黃偉綸：安全及美化單車徑也重要

黃偉綸又稱，政府很重視踏單車安全，工程團隊在設計時，已考慮單車徑闊度、斜度和彎度，並在適當位置擺放交通標誌、道路標記、護欄等設施，保障踏單車人士及其他道路使用者安全。而在技術可行情況下，會興建單車橋和單車隧道，避免踏單車人士需要下車過馬路。

他指環境美化同樣重要，工程團隊特別在單車徑旁，種植四季綻放的花卉。除了盡量保留單車徑旁原有的樹木，更種植了數百棵新樹和數萬棵灌木植物，以綠化社區環境。沿單車徑旁的欄杆，工程人員特別塗上連綿起伏的綠色山狀圖案，以達至與四周大自然環境融為一體。

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責任編輯：吳卓峰