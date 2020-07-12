【愛滋病外勞】印尼女看護擁5男友輪流發生性關係　懷孕欲墮胎不成揭發患愛滋潛逃被捕

▲ 台灣一名印尼女看護搭上多名男友發生性關係，懷孕欲墮胎時發現患上愛滋病，大驚下潛逃。

女人亂搞男女關係懷孕欲墮胎，竟揭發患上愛滋。一名38歲印尼籍女外勞去年到台灣工作，後來投靠同鄉外勞男友並與之同居，但女外勞竟同時結交了4名台灣男友，並多次發生性關係，今年6月發現懷孕，與同鄉男友商討後決定墮胎，但因已懷孕24周遭拒絕，並發現她感染愛滋病，女外勞大驚下潛逃，一度不知所蹤，至今日（12日）凌晨被捕。

綜合台灣傳媒報道，該名38歲印尼籍女外勞「阿妮」（化名），相貌娟好，去年7月到台灣擔任看護工，但12月離開了僱主住所逃逸，前往雲林縣投靠印尼籍同鄉、同樣逃逸的外勞男友「阿都」（化名），並與之同居。

今年6月，阿妮發現自己懷孕，與男友討論後決定墮胎，但她擔心被識破是「走佬外勞」，故藉詞辦手機盜用同鄉女外勞的證件前往婦科診所墮胎，惟她已懷孕24周，醫生不建議人工流產，更意外發現其抽血檢驗報告顯示她感染愛滋病，但無法聯絡對方作複檢，故馬上通報雲林縣衛生局。

正追查4名台籍男友下落

衛生局人員經追查後，發現女外勞是盜用身分就醫，且在嘉義最少再有4名台灣籍男友，她每周都會到嘉義找男友發生性行為，但目前尚未查出4名男友的身分，而他們每次和女外勞見面都會付錢，衛生局擔心女外勞若繼續以肉體交易，恐有擴大感染風險。

移民署專勤隊接獲通報後，加強追查該名女外勞的行蹤，發現她躲藏在桃園平鎮區一名同鄉女外勞住處，並將其拘捕。經桃園市衛生局抽血複檢後，證實她患上愛滋病。

阿妮供稱，她懷孕前不知道自己感染愛滋病，她在抽血後收到短訊才得悉，因心裡太慌張，才到友人處暫時躲藏，沒料到被警方查出。警方將繼續追查男友「阿都」和4名台籍男友的下落。

而桃園市專勤隊表示，警方會將阿妮移送苗栗地檢署歸案和安置治療，等待依法遣返。

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責任編輯︰林綺玲