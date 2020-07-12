全球最大貨櫃船泊岸香港　船身全長400米可載2.4萬貨櫃箱

▲ HMM GDANSK靠泊葵青7號貨櫃碼頭。

全球最大貨櫃船HMM GDANSK （現代格丹斯克），昨日（11日）首次來臨香港，靠泊香港國際貨櫃碼頭。

現代商船株式會社（HMM）旗下韓新遠洋船務，共有12艘可裝載24,000個標準箱的超大型貨櫃船。HMM GDANSK是其中一艘，船長399.9米、船寬61.18米，可裝載23,964個標準箱，是現時全球最大的貨櫃船。

▲ 全球最大貨櫃船HMM GDANSK （現代格丹斯克），首次來臨香港。

HMM GDANSK已於2020年6月投入THE Alliance的西北歐3線（Far East Europe 3 service, FE3）航線，連接中國、亞洲及歐洲多個重要港口。

HMM GDANSK 6月29日由釜山啟航，途經寧波、洋山、廈門、高雄後抵達香港，稍後將駛往鹽田、蘇彝士、鹿特丹、漢堡、安特衛普、倫敦、傑貝阿里、新加坡等港口。

▲ 政府認為，HMM GDANSK選擇在其首航靠泊，是肯定香港作為國際航運中心的地位。

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責任編輯：吳卓峰