【新冠肺炎】陸續有補習社導師及學生確診　張竹君：補習社的確有高危情況

▲ 張竹君表示，補習社的確存在高危風險。

本港新冠肺炎疫情出現第三波爆發，衞生防護中心及醫管局下午公布最新疫情，本港今日（12日）新增38宗確診個案，當中包括30宗本地感染個案，其中有確診者來自補習社，包括北角的「雋妍教育中心教育中心」以及沙田石門京瑞廣場的智優教育中心。張竹君表示，補習社屬高危，

今日新增的30宗本土感染個案中，其中第1447宗個案是一名7歲男童，於北角「雋妍教育中心教育中心」補習，早前該補習中心的35歲創辦人、即第1390宗個案確診，現時要尋回該中心超過10位的學生，送至檢疫中心作檢測。

另外，沙田石門京瑞廣場的「智優教育中心」也有導師證實初步確診，該補習社的同事、學生都要跟進。

張竹君在記者會上回應記者提問時承認，補習社的確有高危情況，而且坊間大部份補習社的房間都偏細，導師及學生要擠在一起，戴口罩講解都有親密的接觸，

大家逼埋一齊，要解釋、講嘢戴住口罩都會有較密切的接觸，都係高危情況，家長要考慮係咪有需要停一停呢，放下暑假呢？

她續稱，中心會盡量追蹤確診患者曾經接觸過的小朋友，如果是緊密接觸者，會考慮送檢疫中心或進行深喉唾液測試。

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責任編輯：鄺嫻