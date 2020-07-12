【新冠肺炎】德望中學爆感染群組　13歲女學生一家四口染疫

▲ 德望中學爆感染群組，13歲女學生一家四口染疫。

本港踏入第三波新冠肺炎疫情，今日新增30宗本地感染個案，當中17宗與早前確診個案相關，當中涉及一名德望學校(中學部)女學生及其3名家人均確診；亦有一患童就讀保良局林文燦英文小學。

第1437宗確診13歲女童，與早前確診第1375宗確診13歲女患童均就讀德望學校(中學部)同班，其43歲母親(第1433宗)、第53歲父親(第1465宗)、及52歲女外傭(第1466宗)亦確診。

另有第1446宗確診的11歲女童，就讀保良局林文燦英文小學，屬早前第1313宗確診的女兒。

至於北角雋妍教育中心亦再有確診個案，涉及第1447宗確診的7歲男童曾訪北角雋妍教育中心補習；潛伏期時有南華會進行劍擊練習，又亦到銅鑼灣MINI MIND英語學習中心、游泳課堂、電腦堂等等。

衞生防護中心經調查後指第1390宗確診的中心負責人，報稱有為10多名學生補習，將全轉送檢疫中心隔離。

另外，今日新增與早前個案有流行病學關連的本地確診亦涉第1434宗確診患者，於沙田中心莎莎工作，曾與第1372宗確診患者聚會。

而早前禮頓山第1319宗確診的31歲男子，其53歲女傭(第1448宗)及70歲父親(第1470宗)亦確診。

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記者：陳正怡