【新冠肺炎】張竹君：每日個案愈來愈多情況有點失控　市民開始減少外出或能停止傳播

▲ 張竹君認為，現時每日愈來愈多個案，情況有點失控。（梁偉榮攝）

本港新冠肺炎疫情出現第三波爆發，衞生防護中心及醫管局下午公布最新疫情，本港今日（12日）新增38宗確診個案，當中包括30宗本地感染個案。另外20多宗初步確診個案，涉及多個感染群組。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君認為，現時每日愈來愈多個案，情況有點失控。

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張竹君坦言，希望爆發可以早日結束，但依目前情況來看，不像容易停止，患者涉及各行各業、各區居住的人士，包括食肆及其他工作的確診個案，去過不同地方接觸家人、朋友，有機會繼續傳播病毒。

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張竹君認為，如果市民開始更謹慎，少出外、少聚會，盡量留在家中，少些與人接觸，有可能拖慢擴展速度，甚至有機會停止傳播，但需要全民合作，盡量保持個人環境衞生，避免不必要聚會，可以容易減輕疫情。她又說，若市民現在維持鬆懈的情況有機會爆發，甚至幾何式上升爆發。

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問及有否需要封邨，她表示，不清楚是否一個可行的做法，因為內地是小村管理可以做到，但本港要研究才可做到，加上個案不是集中同一個屋邨，很多地區已有爆發，懷疑封邨的做法是否有效。

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記者：陳子謙