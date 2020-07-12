【新冠肺炎】20宗初步確診患者涉食肆超市及補習社　港泰群組增2人染疫

▲ 今日新增20宗初步確診個案。

本港新冠肺炎疫情反彈，本地感染個案急增，今日再多逾20宗初步確診個案，當中包括早前爆疫的港泰護老中心再有2人初步確診；另有一名於智優教育中心補習導師初步確診，衞生防護中心將為該處職員及學生跟進。

【新冠肺炎】本港新增30宗本地及8宗輸入確診個案 另有20多宗初步確診個案

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日再有逾20宗初步確診個案，當中2人涉與早前爆疫的港泰護老中心有關，包括一人於檢疫隔離期間發病，亦有一名88歲的院友丈夫初步確診：「都有去探太太，太太不可外出，可能係門口探一探。」

【新冠肺炎】張竹君：每日個案愈來愈多情況有點失控 市民開始減少外出或能停止傳播

另有一名智優教育中心補習導師初步確診，衞生防護中心將為該處職員及學生跟進。張竹君直指補習中心都有高危情況，部分房間細小擠迫，交談亦算緊密接觸，呼籲家長應考慮為子女停一停補習，中心會盡量追蹤爆疫補習中心學生，緊密接觸的學生將獲安排檢疫，其他學生會多做檢測。

餘下部分初步確診個案：

-上環聚點坊點心

60歲男東主，其太太亦為確診，食肆員工經檢測後，亦有一名54歲男點心師傅確診

-一名九龍塘地產經紀，居慈文邨文健樓

-黃大仙鳳德百佳41歲女收銀員

-一名酒店53歲女經理，中心將跟進涉事酒店員工

-有一名兼職的士司機

-深水埗通州街公園壁球中心一名員工檢測結果不確定，亦須再跟進

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記者：陳正怡