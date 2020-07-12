【妻子的浪漫旅行】蔡少芬曾主動提「不婚即分」　Ada 險與張晉婚前甩拖：已沒時間了

▲ 蔡少芬當年主動向張晉提出「不婚便分」。

蔡少芬（Ada）參與的內地真人騷《妻子的浪漫旅行》第四季剛播出第六期，今集焦點落在一班妻子們組成女團練舞，由名主持謝娜領軍，挑戰最近在內地火紅的選秀節目《乘風破浪的姐姐》。

《乘風》是找來了多位30歲以上的「姐姐級女藝人」，參賽者包括黃聖依、伊能靜、鍾麗緹等女星，透過表演展開一場激烈選秀爭奪女團資格。

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▲ 蔡少芬苦練韓式女團舞賣萌。（《妻子的浪漫旅行》截圖）

舞姿生硬 狂甩拍子

而今集《妻子》中，謝娜、Ada、張歆藝及吉娜等女星不讓姐姐們專美，誓要組成「乘風破浪的妻子」對撼，並邀請內地男星金瀚擔任舞蹈導師，苦練韓式女團舞賣萌。問到可有信心向《乘風》姐姐們成功踢館？

Ada 磨拳擦掌向對手發戰書：「我覺得我們每一位都沒有問題，有自信就行！」不過現實終究是殘酷的，雖然 Ada 自稱是「跳舞出身、有舞蹈底子」，但最終跳起舞時卻生硬得像機械人，還瘋狂甩拍子。在鏡頭另一端的張晉也忍不住取笑老婆：「她除了表情之外，其他方面都不到位。」

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▲ 張晉憶述婚前差點與蔡少芬分手。（《妻子的浪漫旅行》截圖）

張晉險為事業棄婚姻

妻子們玩樂過後，來到了談心環節，大家各自憶起婚禮的感人畫面，Ada 甜笑道：「那天我很開心，爸爸拖著我的手，張晉在場內唱歌。不管在人生中遇到任何風風雨雨，從那天起有人可陪伴我去面對往後更精彩的人生。」

可是原來這段愛情童話裡，差一點在婚前破滅，張晉透露 Ada 當年主動提出結婚，否則「不婚即分」：「那時候我們一起四年了，Ada 說『我已經沒時間了，要不就結婚，要不就分手』，她讓我自己好好考慮，因為當時的我總覺得男人事業有一定成就才可結婚。」

▲ 蔡少芬主動提出「不婚便分」。（《妻子的浪漫旅行》截圖）

幸好後來張晉想通了，深明在娛樂圈裡努力與成就未必成正比，要達到一定成就分分鐘花上很長的時間：「我終於意識到事業與結婚其實不矛盾，我婚後一樣會努力，我就跟 Ada 說『不管我事業怎樣，反正我認定你了，現在可以結婚了』。」