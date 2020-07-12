【新冠肺炎】石門智優教育有導師初步確診　有學童的家人日前確診

▲ 石門京瑞廣場第二期智優教育中心一名補習導師初步確診。（經濟日報資料圖片）

本港踏入第三波新冠肺炎疫情，今日（12日）增20多宗初步確診個案中，亦涉石門京瑞廣場第二期智優教育中心一名補習導師，衞生防護中心將就有關補習中心的員工及學生跟進。

涉疫的智優教育中心今日下午於其社交網站專頁帖文，指7月10日亦有一名學童的家人當日早上確診，及後指示所有中心職員接受深喉唾液測試，今接獲防護中心通知該補習中心補習導師Bon Sir初步確診，其他導師及工作人員則未有確診。

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智優教育中心提及，初步確診的補習導師最後於中心工作為7月9日，當日因應新冠疫情社區爆發，已率先暫停各學前教育班；至翌日早上獲悉有學生家人確診，已立即暫停其餘課堂一星期外，亦立刻安排所有導師及工作人員進行深喉唾液測試，並於7月11日進行全面消毒。

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中心又指，該名學童及其到訪的家長未有確診感染，惟中心現在決定延長暫停課堂多一星期，總數14天，作為最恰當的措施。為安全起見，建議所有過去14天曾訪中心上課的學童與其家人，盡快到就近檢測中心作深喉唾液測試，中心亦已聯絡在中心上課的各學童家長，盡力提供協助。

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記者：陳正怡