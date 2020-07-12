【新冠肺炎】抗疫連線港九新界大清潔 派2萬支漂白水

▲ 「全港清潔齊抗疫行動」啟動儀式今早於觀塘海濱道舉行。

新冠肺炎疫情嚴峻，今日新增30宗本地感染，其中13宗更源頭未明。政府呼籲市民保持良好個人及環境衛生，全港社區抗疫連線聯同支持機構「齊清潔 愛香港」，今日也發起全港清潔抗疫行動，在港九新界逾100個地點，進行清潔消毒及派發約2萬支漂白水。

▲ 義工在港九新界逾100個地點，進行清潔消毒。

「全港清潔齊抗疫行動」啟動儀式今早於觀塘海濱道反轉天橋底一號場舉行。一眾嘉賓與義工在觀塘海濱公園進行清潔大行動，並向場內市民派發防疫物資。與此同時，連線今天亦安排義工，在港九新界逾100個地點，如遊樂場、公園、長者健體設施附近等公眾場所，進行清潔消毒及派發約2萬支漂白水。



因應近日有不少確診案例發生於安老院舍內，連線亦於日前開放網上平台，讓全港所有安老院舍負責人在明天（13日）下午5時之前，網上申領抗疫物資，預計可向院舍內的每名院友及職員，提供每人10個成人口罩，以解各院舍燃眉之急（登記網址︰https︰//wj.qq.com/s2/6691497/dc05）。

連線總召集人陳振彬致辭表示，面對新一輪疫情在社區爆發，連線堅持舉辦是次清潔行動，是要呼籲和支援全體市民做好防疫工作，他強調，活動會嚴格遵守「限聚令」在人數和社交距離等規定。

陳振彬續稱，連線已重新全面啟動各項支援防疫抗疫工作，包括聯絡相關「確診大廈」，並向其住戶派發口罩和酒精搓手液等應急物資，他呼籲社會多加注意社區中在抗疫措施上可能比較薄弱的群體需要，例如︰私營安老院舍等。



另一總召集人王惠貞表示，希望透過活動再次呼籲社會各界齊心做好防疫抗疫工作，在當前疫情再次回復上升趨勢的關鍵時刻，謹記時刻保持良好衞生意識，繼續保持合適社交距離，不要掉以輕心！



出席啟動儀式的嘉賓包括陳振彬、王惠貞、蘇長榮、陳勇、召集人徐莉、周伯展及「齊清潔 愛香港」發起人楊振耀等。

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責任編輯︰林曉君

