【新冠肺炎】科大指內地封城有助改善空氣污染　料推遲2.4至3.6萬宗早死個案

▲ (陳國峰攝)

世界各地都因應新冠肺炎疫情措取多項封城措施。香港科技大學一項調查發現，內地封城顯著提高了區域空氣質量，有助改善空氣污染，預計推遲2.4至3.6萬宗早死個案。該研究成果日前已在科學權威期刊《自然》的子刊《自然·可持續性》雜誌上發表。

由科大社會科學部助理教授兼新興市場研究院研究員、芝加哥能源政策研究所中國中心研究主任何國俊領導的研究團隊，近日追蹤內地早前為遏止病毒傳播而採取封城措施的環境效益，發現封城顯著提高區域空氣質量。今年前兩個月被封地區細顆粒物（Fine Particular Matter, PM2.5）的濃度，較去年同期顯著下降了約25%，按照團隊過往就改善空氣質量對死亡率影響的推算，有機會推遲了2.4至3.6萬宗因空氣污染而導致的早死案例。

團隊追蹤了內地324個大中型城市、包括95個宣佈封城的城市於本年1月1日至3月1日的空氣質量數據，結果推算出被封城地區的細顆粒物（Fine Particular Matter, PM2.5）濃度下降了25%。而在人口與工業密集的北方供暖城市，如中國人口大省河南省的省會鄭州，跌幅更高達50%以上。工業大城的空氣改善，亦有效帶動了周邊一些未被封城市的環境質量。研究顯示，未被封城的非工業重鎮，其PM2.5的濃度也較去年同期下跌8%。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：蘇文軒