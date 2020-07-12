【書展2020】部分參展商發聯署聲明要求延期

▲ 「2020香港書展關注組」發表聲明，要求書展延期。（資料圖片）

今年書展原定周三（15日）開鑼，但跟本地疫情大爆發「碰個正著」。代表200多個書展攤位的「2020香港書展關注組」發表聲明，對展覽和活動如期舉辦，表達相當憂慮；認為人群大型聚集難免，防疫指引難守。

聲明稱，展覽有大量人流出現，如過去的書展人流多達百萬，大型聚集在所難免。即使主辦單位完全跟從政府指引，採取多項防疫措施，惟面對數以萬計的人流，難監察每個進場人士情況，最終只能依靠自律，指引形同虛設。

一旦展覽舉辦期間，場內出現任何疑似確診個案，展覽亦可能需要腰斬。假如場內出現爆發，政府疫情後續追蹤難度極高。

關注組向參展商發出問卷，1小時內收到共佔近200個攤位的書商回覆，全數皆希望書展延期，而逾八成認為若書展如期舉行，將考慮直接不進場或退租，並要求主辦方可以退還訂金。

有書商指出由於已多次反映不果，大會仍強行舉辦，若中途腰斬，大會應退全數租金及作出賠償；亦有意見要求書展在保留現有條件下延期，或取消周末的夜書市。

聲明稱，在現今防疫抗疫的關鍵時刻，繼續如期舉辦任何大型展覽，會對公眾健康安全帶來巨大風險，損害參展商權益，亦會增加所有現場工作人員的感染危機。就此，參展商冒著籌備工作、已投放資源、資金白費的風險，希望政府、貿發局等主辦方謹慎應對，審慎評估疫情風險，以市民健康、參展商權益及整體社會利益為依歸，考慮延後或停辦相關大型展覽。

貿發局發言人回應查詢稱，表明將如期舉辦書展；港大專家袁國勇倡場內應高危點做足防感染設施，包括接觸書本前後須消毒雙手等，否則如做信心做足防疫，就應推遲舉行；港大醫學院院長梁卓偉則言人多聚集活動應可免則免。

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責任編輯：吳卓峰