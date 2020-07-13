浸大新學年開辦全新「演技藝術」學士課程　強調「全人教育」與其他學校有所不同

▲ 浸大於2020年9月開辦全新課程「環球螢幕演技藝術學士(榮譽)學位」，其電影學院總監文潔華(左)表示，了解本港現時有專門修讀演藝的學校，惟浸大強調「全人教育」，相信將演藝放在大學的環境中，學生所學習到的會更多樣性。(洪芷晴攝)

浸大於2020年9月開辦全新課程「環球螢幕演技藝術學士(榮譽)學位」，供有意投身演藝界的人士修讀，訓練學生成為具競爭力及國際視野的演技人才；為首個獲教資會資助的演藝課程；浸大指經首輪面試後有32名學生獲試鏡機會，當中已有一半學生「很想取錄」，又指外表普通的學生較「靚仔靚女」更易塑造成不同角色。

「環球螢幕演技藝術學士(榮譽)學位」屬傳理學院轄下電影學院的課程，為目前獲教資會資助的大學中，首個以「演藝」為主修的「藝術學士」榮譽學位課程；校方目標錄取16名學生。入學要求包括香港中學文憑試英國語文科取得5級或以上或IELTS總評級7分或以上，課程亦會考慮取錄在面試中及遞交的個人演技訓練背景中表現優異，但考獲香港中學文憑試英國語文科級別 4 或 IELTS總評級6.5分的申請者，惟成功入讀者需修讀補充英語課。

申請學生除了成績要符合要求，亦需將課程排在JUPAS選科的Band A，而事前需遞交個人履歷以供初審，例如個人演技訓練背景、表演經驗及曾獲獎項等相關資料，通過初審的申請者會獲邀請參加試鏡及面試，部分學生或會獲即場邀請，展示唱歌或跳舞天份。

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課程亦要求學生於4年內完成最少42小時實習，課程會聯繫本地及海外的演藝機構和電影業界，為學生安排實習機會；校方亦會安排交流團及暑期學習，合作學府包括耶魯大學戲劇學院、愛默生學院、上海戲劇學院及中央戲劇學院等，其中耶魯大學戲劇學院已答應明年暑假到校舉辦工作坊。

浸大電影學院總監文潔華表示，了解本港現時有專門修讀演藝的學校，惟浸大強調「全人教育」，相信將演藝放在大學的環境中，學生所學習到的會更多樣性，無論舞台劇、電視及電影課程均涵蓋得到，相信內容亦與其他學校有所不同。

文稱，於兩星期前已開始首輪面試，校方於158名學生中揀選了32名學生參加試鏡，文透露，當中已有一半學生「感覺他們很有天份，很想取錄」，不過仍需完成下一輪面試後才能確定名單，又預計第二輪輪選將於7月底舉行，主要讓非本地生參與；近日新冠肺炎疫情出現第三波爆發，文亦擔心會影響海外學生無法到現場試鏡，屆時或只能以網上面試取代。

文又指，在已進行的首輪四天試鏡及面試中，她邀請了資深導演或電影業界人士共同試鏡，包括張婉婷、邱禮濤、施南生和劉天蘭，除了可「幫下眼」，亦盼令業界人士記得這班學生，「有戲拍的時候都會找他們」。她又笑言，雖然演藝課程一般都會期望找尋一些外表較吸引的「靚仔靚女」，不過即使外貌一般亦不會影響，因為他們「更不受限制，為其塑造任何類型的角色都可」。

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記者：洪芷晴