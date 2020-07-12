【新冠肺炎】本港爆發新一波疫情　林鄭月娥：正研究派發第2個「銅芯抗疫口罩」

▲ 林鄭月娥不時配戴銅芯抗疫口罩。(資料圖片)

本港爆發新一波新冠肺炎疫情，特首林鄭月娥稱，經諮詢専家顧問團意見，持續採取「張弛有度」策略、提高市民的防疫意識、加強病毒檢測和監察醫院及檢疫設施的能力，仍是可行的方法，政府正從每一個方面落實相關措施，例如學校明天開始提早放暑假等，並會盡快公布。她強調口罩有足夠供應，已要求各部門進行向弱勢社群派發口罩的工作，亦考慮稍後向市民派發第二個「銅芯抗疫口罩」。

林鄭月娥指，在抗疫初期，由於全球爭相採購或禁止出口和政府須確保前線醫護人員有足夠供應，社會上出現了「一罩難求」的情況，引起市民的焦慮。而過去多月，當局以不同方式增加口罩生產及供應，至今在口罩方面有充裕的儲備，有持續的本地生產和供應，包括向安老和殘疾人士院舍員工、政府合約外判工友免費提供每日2個；向每名市民派發銅芯抗疫口罩，至今已派出約600萬個，並正積極研究稍後向市民派發第二個；向全港每個住宅地址派發每戶一包，內附10個一次性的成人口罩等。

因應水泉澳邨爆發疫情，林鄭稱昨天決定向邨內所有住戶派發每戶50個口罩和搓手液等防疫物資，加強居民防疫能力及意識，首批50個口罩及搓手液今日中午已放進每一住戶的信箱中，同樣的安排將適用於其他出現多宗確診個案的公共屋邨，亦已要求民政事務局聯絡各社團和地區組織，再次進行向弱勢社群派發口罩的工作。

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責任編輯：蘇文軒