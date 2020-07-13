浸大有志開辦「殿堂級演藝課程」打造新星　學院總監：學做戲便會學識如何同人相處

▲ 浸大電影學院總監文潔華(右)表示，校方於準備開辦課程時曾擔憂學生畢業後找不到相關工作，前路或不明朗，惟她卻認為演藝是最好的人生學習。(浸大提供圖片)

浸大於2020學年開辦全新課程「環球螢幕演技藝術學士(榮譽)」，校方指已構思開辦有關課程2年，盼培訓幕前演出人才，最理想是成為「殿堂級演藝課程」，為本地帶來更多「新星」；不過亦指造星需天時地利人和，首階段目標先培訓學生成為優秀演員；浸大又為電影學院齊集幕前幕後課程感高興。

浸大新學年開辦全新「演技藝術」學士課程 強調「全人教育」與其他學校有所不同

浸大電影學院總監文潔華表示，校方於準備開辦課程時曾擔憂學生畢業後找不到相關工作，前路或不明朗，惟她卻認為演藝是最好的人生學習，「每日試做不同的社會角色，好像婚姻關係中，難道沒有做戲成份嗎」，學做戲便會學識如何同人相處。

文又感慨，指本港缺乏真正的明星，提到香港明星，依然只會想到張曼玉、張國榮，「以前香港造星好得」，但隨著本港電影業沒以往輝煌，「造星亦較困難」，故校方有意培育有志於演藝發展的學生成為優秀演員，自己確實有意打造該課程成為「殿堂級演藝課程」，「他們將來若有機會演繹到不同的角色，甚至能獨當一面成為主角、獲得相關獎項，星味便自然出來」。不過，文指「造星需天時地利人和」，不同學生或有不同機遇，學生亦需付出很大努力才可得到成就。

此外，浸大電影學院有4個全日制課程，包括導演、編劇及後期製作等幕後課程，文稱希望開辦演藝課程後，學生能夠和修讀其他電影制作課程的同學有更多互動和交流，「電影學院終於可齊集幕前幕後人才」。

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記者：洪芷晴