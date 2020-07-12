【新冠肺炎】演藝學院學生會提出4大訴求　包括要求停課

▲ 演藝學院學生會要求校方宣布停課。（資料圖片）

疫情嚴峻，演藝學院學生會於fb發帖稱，昨天（11日）確診學生的緊密接觸者，已初步確診，學生會不排除有校內傳播風險。學生會經收集同學意見和總結後，提出4大訴求，包括要求校方立即停課。

學生會的訴求，包括立即停課，待疫情紓緩後，才重開校園。倘校方堅持星期二（14日）復課，學生會將發動罷課。學生會又建議校方，將所有課堂改為網上授課，或取消所有課堂。

第三，同學對於製作是否繼續進行，立場有分歧，學生會促請校方提出彈性方案，配合不同學院和班別同學的需求和意願。學生會也提議校方，向衞生署提出全校檢疫測試。

學生會稱，作為同學的代議士，必定與其同行，希望校方正視同學的聲音，以學生的健康和安全作為優先考慮。

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責任編輯：吳卓峰