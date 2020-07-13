【勤奮姐姐】外傭自發制定家務清單按時完成　網民羨慕：有責任心值得加人工

▲ 外傭姐姐自發制定工作清單，按時完成家務。

不少僱主說起外傭總是批評為多，不過亦有例外。近日有網民就在社交網站公開大讚自己的工人姐姐，不但做事有責任心，更把每星期要做的工作列出清單，提醒自己完成工作，令僱主非常滿意。

有僱主在facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」分享帖文，他大讚姐姐做事有責任心，不會令太太操心。姐姐為了提醒自己完成工作，更用兩張A4紙、以印尼文列出清單，例如不同時間清洗一家人的床單、被鋪、抹雪櫃、抹抽油煙機、大清潔廚房等，全部記下日期和時間，

我冇要求下，姐姐真係好乖呀！

僱主為姐姐拍攝照片，更表示希望姐姐完約後會繼續續約。網民紛紛恭喜僱主找到一個好姐姐，又認為好姐姐難求，「好叻呀，畀著好多香港人都無咁有責任心啦」、「值得加人工」、「你對佢好，佢自然用心做」。

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責任編輯：王明芳