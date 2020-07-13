【Netflix劇集】《雖然是精神病但沒關係》金秀賢半裸谷收視　女主角成流動名牌展示場

▲ Netflix新劇《雖然是精神病但沒關係》金秀賢大show胸肌腹肌，而女主角徐睿知則一身時尚行頭。

千呼萬喚由金秀賢主演的新劇《雖然是精神病但沒關係》，但自播映以來收視不高，難以與《來自星星的你》相比，有見及此，第一、二集的金秀賢已經大show胸肌腹肌，加上女主角徐睿知一身時尚行頭，大家又看看可否這套在Netflix播映中的新劇會否愈映愈旺。

▲ 為了谷收視，金秀賢在第二集再接再厲赤裸上身，被女主角徐睿知「胸襲」，辛苦晒﹗（熒幕截圖）

▲ 戴上Cartier的Juste Un Clou手鐲。（熒幕截圖）

《雖然是精神病但沒關係》劇情講述拒絕戀愛的男看護，與一位有反社會人格的女作家，二人相遇而發展出的愛情故事。

由於金秀賢的飾演男看護的關係，衣服沒有太多看頭，唯有赤裸上身推高話題，反觀由徐睿知飾演的女作家，一身行頭一點都不比《來自星星的你》裏的全智賢遜色。

▲ 徐睿知嚇小朋友這一幕，就動用了不少時裝品牌。（圖片由Netflix提供）

▲ 當中包括Givenchy的GV3手袋。（熒幕截圖）

▲ 還有Jimmy Choo的喱士高跟鞋。（熒幕截圖）

例如徐睿知睡覺時都戴著Cartier的Juste Un Clou系列白金手鐲，上街時佩戴Bvlgari的Serpenti蛇型腕錶，拿著Givenchy的GV3手袋等，都可見製作組在背後為女主角營造時尚和貴氣的努力。

▲ 簡單的一幕出動了Bvlgari的Serpenti系列的蛇型手錶。（圖片由Netflix提供）

▲ Bvlgari的Serpenti手錶。（圖片由Bvlgari提供）

與此同時，不少高級時裝品牌亦傾巢而出，例如Jimmy Choo、Loewe和Alexander McQueen等，誠然，都是典型韓劇一貫與不同品牌合作的植入式廣告做法，但正所謂靚人靚景靚衫，看了韓劇那麼多年的擁躉，又試問怎會抗拒這一種安排？

▲ 女主角徐睿知用上Loewe皮腰封，手袋是韓國品牌Joy Gryson的出品。（圖片由Netflix提供）

▲ 穿上Zimmermann通花裙子的徐睿知。（圖片由Netflix提供）

不過這套劇自上映以來可談論性不高，首集有6.09%收視，但來到第4集只有4.942%收視，可見金秀賢頻頻露肉自有原因。

另一方面，早前公布6月的韓劇話題排行榜，金秀賢與徐睿知則囊括韓劇演員話題排行榜冠、亞軍，還須看看《雖然是精神病但沒關係》的後勁如何才可作準。

記者：何偉雄