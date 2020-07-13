【書展2020】貿發局宣布書展延期　多個參展商改為網上書展

▲ 有參展商指已接獲消息，書展將會延期。

本港新冠肺炎第三波疫情嚴竣，衞生防護中心傳染病處主任張竹君更指確診個案趨增，疫情有失控情況，多名專家近日亦稱書展人多聚集，應延遲舉辦。消息指貿發局決定將書展延期，當局公布有關最新安排，早上已有參展商收到消息，稱書展將會延期舉行，計劃在9月或12月舉辦。

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本地持續出現不明源頭感染個案，上星期四（9日）貿發局表示仍表示書展會如期在7月15日起一連7天舉行，強調所有人要佩戴口罩及量體溫，亦會實施人流限制及安全管理措施，屆時每小時會換氣6次，而場內範圍及展位均不准飲食，如入場人士感不適，會安排他到獨立隔離房間跟進等，不過近日多個專家均表示，今次的疫情是本港爆發個案以來最嚴重，情況令人憂慮，建議不要舉行大型活動。

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今年書展原定周三（15日）開鑼，隨著本地疫情大爆發，代表200多個書展攤位的「2020香港書展關注組」早前發表聲明，對展覽和活動如期舉辦，表達相當憂慮；認為人群大型聚集難免，防疫指引難守。

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此外，參展商小樹苗今日（13日）亦於網上宣布退出「香港書展2020」，將改為網上書展形式進行，並在今天下午5時於網上開鑼，也提供一站式網上購物及送貨服務，

「小樹苗『在家逛書展』網上書展2020」將推出大量折扣優惠及贈品，讓你安心留在家中「逛書展」！

▲ （網上截圖）

榆林書店今日（13日）亦於網上平台指是次書展延期令損失慘重，書展將改為在書店/網上舉行，詳情將稍後公佈，

▲ （網上截圖）

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記者：伍瑋瑋