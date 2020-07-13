【明星理財】楊秀惠自稱美容王國營業額達1億元　分享營商心得被質疑造假兼炫富【有片】

▲ 楊秀惠分享營商秘訣被網民質疑真確性。

已離巢TVB及榮升媽媽的楊秀惠最近分享創業心得，自稱網店營業額過億的楊秀惠過去數年努力做生意，打造其美容王國。楊秀惠的分享吸引不少網民討論，有網民表示羨慕並大讚她是女強人，但也有網民質疑她及認為她在炫富。

楊秀惠上載了影片「楊秀惠：我是如何在網上商店賺取一億港元？#成功秘訣分享#離開TVB的原因」到其YouTube Channel，分享創業致富的心得。

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▲ 楊秀惠開設YouTube Channel分享營商秘訣。（楊秀惠IG圖片）

楊秀惠分享營商心得

楊秀惠表示：「在2014年開始，我除了接拍電視劇集以外，也開設了自家網店跟樓上鋪，代理來自不同國家的護膚、美妝、修身產品。在不斷的努力嘗試及無數次失敗後，我的網店生意額終於在上年度迎來了第一個一億。近日疫情持續，很多初初創業的朋友和粉絲都受到不同程度的影響，PM我說想知道我當初創業遇上逆境時是怎樣面對的。」

營商有道的她說：「其實開網店賺1億、創業，是否真的這麼容易？投資了多少錢？最後獲得多少營收額？多少的顧客？在這個影片我將跟大家分享我這幾年來開網店的歷程。這次的影片我先展示我曾使用過的其中一個網店系統所賺到的錢。」

她並教路指：「一個流量大嘅購物平台，租伺服器同緊急維修等等，這些使費不少得過一個1,000呎香港店舖1個月的租金。這幾年投放網上廣告的費用，足以在香港Full Pay一間三房全新單位。」

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▲ 楊秀惠偶爾會於社交平台分享美照。（楊秀惠IG圖片）

楊秀惠被指炫富

楊秀惠續指：「其實我還有使用過其他網店系統做生意，至於為甚麼我前幾年會常常轉換不同的網店系統？實在是有苦自己知，中間我遇上過什麼麻煩、挫折？我將會一一在稍後的影片會再跟大家分享，我相信對有心網上創業嘅朋友一定非常有用，所以大家記得要subscribe我的頻道啦。」

對於為何會開設YouTube Channel，她指：「目的是為了跟大家分享我創業路上的心態跟如何避開不必要開支、減少遇上無謂的麻煩等等。影片中的數字全部都是真實的，100%保證沒有任何造假成分。之後我亦會跟拍片大家分享不同的營商心得，例如怎樣選擇開網店的平台？如何創造成功的廣告？等等。」

不少網民對此議論紛紛，有網民認為楊秀惠甚有生意頭腦，大讚她是女強人，不論演戲或營商也很厲害。

不過，也有網民質疑其數字的真確性，並覺得她只是在炫富。

▲ 楊秀惠今年宣布誕下女兒。（楊秀惠IG圖片）

楊秀惠開TVB

楊秀惠自2014年開始創業，她與楊爸爸合資7位數在銅鑼灣開設樓上美容店，代理多個美容產品，其後漸漸於澳門、馬來西亞等地開設分店，再開設網店，打造其美容王國。

她又透露為了做生意而推斷不少TVB劇集，更將TVB預支給她的薪金一次過還給TVB，但礙於雙方有口頭協議而不便公開金額。

▲ 楊秀惠的告別作為TVB劇集《十八年後的終極告白》。（楊秀惠IG圖片）

楊秀惠於今年5月宣布與TVB結束16年合作關係，其告別作為《十八年的終極告白》，飾演聾啞人士的她演出獲讚，於觀眾心中留下美好回憶。

剛誕下女兒的她榮升媽媽，進入人生新階段，事業家庭兩得意！

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