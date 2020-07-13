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【墨西哥疫情】墨西哥近30萬人確診3.5萬人亡　政府挖出公墓白骨騰空間埋葬新冠肺炎死者

健康 10:41 2020/07/13

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墨西哥新冠肺炎疫情嚴重，已有近30萬人確診，3.5萬人染疫亡。

全球新冠肺炎疫情持續，墨西哥上周六（11日）單日新增6,094宗確診個案，539人死亡。截至今日（13日）凌晨，累計確診個宗已達299,750宗，35,006人死亡。鑑於疫情嚴重，墨西哥政府正挖掘公墓並撿起白骨，以騰出空間埋葬新冠肺炎死者。

CBS新聞報道，在墨西哥城，遺體通常可在公共墓地安放數十年。惟現時新冠肺炎疫情嚴重，墓地已無足夠空間埋葬死者，故當局在部分地區實施新例，限制遺體被埋葬的時間。同時，當局正在挖掘已公墓裡已化成白骨的遺體，以騰出空間下葬新冠肺炎死者。

墨西哥政府表示，實際受感染的人數可能遠高於確診病例。攝影記者Jonathan Alpeyrie於當地採訪時表示，法律允許遺體在下葬6年後，就被移走，以騰出空間埋葬新增的死者，但做法難看。

Jonathan續指，當地90％人口為天主教徒，基於宗教原因，墨西哥人習慣把遺體埋葬。不過，法律允許遺體在下葬6年後就需要被移走，以騰出空間埋葬新增的死者。現時，不少家庭也不想當局知道有家屬死於新冠肺炎，因為一被發現，遺體通常會被火化。

【墨西哥疫情】祖母染新冠肺炎等入院突暈倒　愛孫冒險人工呼吸搶救不果抱屍痛哭

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責任編輯：羅嘉欣

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