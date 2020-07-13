【新冠肺炎】本港近3成確診個案感染來源不明　許樹昌：情況有點失控建議考慮在家工作　

▲ 許樹昌認為，未來一兩天如果確診數字沒有下降，應該要回復3月的防疫措施，包括在家工作。

本港爆發新一波新冠肺炎疫情，政府抗疫專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，最近有近3成確診個案感染來源不明，形容是「大件事」，除了不能找到相關緊密接觸者，亦牽涉多個行業，反映病毒已滲入社區。他認為未來一兩天如果確診數字沒有下降，應該要回復3月的防疫措施，包括在家工作，亦不應舉行書展，「書展仲搞乜鬼阿？依家都已經失控」。

許樹昌今早（13日）本台節目《千禧年代》表示，有專家指出病毒可以由1人傳給3至4人，顯示感染源頭不明個案在社區的感染力很大，應集中資源切斷社區傳播鏈，若再不收緊防疫措施，大爆發的機會很高。他說：

我睇唔到有咩可能性，跟住個兩日數字會急跌。

他同意當局所指「情況有點失控」，又說如果未來2天情況仍然嚴重，政府應考慮實施在家工作，而當政府實施，私人機構亦會跟隨。他又認為，現時不應再舉行大型活動，包括書展，而如果不收緊措施，疫情有機會「散出去」，公立醫院體系未必能承受。

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記者：陳子謙