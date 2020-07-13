【DSE2020】聯招揀科攻略 修讀測量學踏上專業人士道路

▲ 聯招揀科是應屆考生的大事。

2020年DSE即將放榜，聯招揀科影響日後人生規劃，應屆考生宜根據自己的興趣細心部署。本港近年不停興建大型工程項目，建造業及工程業對專業人才需求大增，令晉升階梯日漸完善，包括建築師、工程師及測量師等。其中測量師主要是靠專業知識，制定出最具效益的土地發展方案，有效規劃及利用空間，有興趣入行的考生不妨考慮報讀測量學。

測量學是專門學科，雖然起源於英國，但在香港歷史悠久。THEi近年開辦的全新測量學（榮譽）理學士以職業導向，著重應用學習與工作實習，以配合社會及業界對房地產發展及測量服務。

課程提供了兩個專業的主修選擇，分別是工料測量和物業設施管理專業，以及建築測量、產業測量和規劃及發展專業，集中提昇學生的專業知識和就業能力。

課程涵蓋測量的核心領域，包括建築科技、房地產發展及管理、土地及建築法律和房地產經濟及投資，以鞏固測量專才在建築生命週期上的規劃、發展、建設和使用等階段所擔當的角色，而且課程亦強調通識教育和工作綜合學習。

該課程與THEi的其他課程一樣，要求學生在畢業前完成不少於240小時的實習，而且課程在學的一年級入學之學生已獲得香港測量師學會 (HKIS) 之認可資格。

課程的收生要求不限於理科生，只要DSE考試英文、中文科須達3級或以上；數學、通識及1科選修科目須達2級或以上；或同等學歷；申請者或需面試。

至於學費方面，課程獲納入政府的「指定專業／界別課程資助計劃」，考生可以通過「大學聯合招生辦法」(聯招)申請入讀「指定專業／界別課程資助計劃」(SSSDP) 的一年級資助學額，每年可獲港幣42,800學費資助。

責任編輯：王明芳