【網上生意】曾志偉網上直播賣酒銷售額逾1500萬元　消費者感貨不對辦要求退款

▲ 曾志偉網上直播賣酒，可是被指貨不對辦。

中國內地盛行的網上平台「抖音」，有不少網紅在平台上做直播生意，銷售各類型產品。最近亦有藝人加入直播鎖售行列，其中曾志偉日前在抖音進行長達4.5小時的直播，賣酒品、送酒小食等貨品，累積觀看人數破千萬，銷售額高達1500萬港幣。

不過買家陸續收到貨品後，在其網站留言，直斥貨不對辦，質疑曾志偉賣假酒，並要求退貨處理。

曾志偉於本月7日晚上八時在抖音進行直播，以「曾有好貨」為名，在平台上進行直播銷售，出售的20多款產品中，大部份為酒類，包括紅酒、白酒、啤酒和烈酒，另外還有少量的配酒小食如小龍蝦、鴨脖子等。

曾志偉首度回應北海道撞車事件 志偉發聲明：醉駕乃失實報道

▲ 曾志偉事前落力宣傳。（網上圖片）

65歲曾志偉歷兩段婚姻育4子女 曾寶儀曾寫信給父親5年未獲回覆

曾志偉網上直銷額逾1350萬人民幣

事前曾志偉還拍下多段預告，落力宣傳今次的直播銷售活動，加上他的知名度，在長達4.5小時的直播中，累積觀看人數破1000萬人次，最高在線人數更達17.55萬。成交數字亦非常驚人，短短數小時，銷售額超過1350萬人民幣（約1500萬港幣）。

平日做慣司儀的曾志偉，在網上直播期間卻發生口誤，本來新開張優惠是客人購入一支內地名牌烈酒，即可獲贈一支價值300多元的紅酒，但因他一時講錯為「買一送二」，為免得失客人只好加碼送上另一款酒來「補鑊」。

▲ 每件產品的成交量都非常高。（網上圖片）

直播結束後，近日成功購物的網民開始陸續收到貨物。可是，大批網民回到曾志偉的平台留言，直斥貨不對辦，包括貨品上的條碼未能成功讀取，懷疑收到假酒，又有網民指訂了三支五糧液，最後只收到一支，另外兩支則不是訂單上的貨品。

有網民留言大罵：「我信曾志偉，但是你直播的產品真的不行。」又有人斥貨品品質惡劣，稱：「一點也不好喝！」另外連配酒小食都出現問題，有網民指小龍蝦的大小跟直播時相差太遠，瘋狂給予差評，並指傷了粉絲的心。曾志偉對此事暫時未有回應。

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2