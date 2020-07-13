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【口罩供應】迪士尼聯乘中衛推Tsum Tsum+Frozen別注版口罩　TSUMTSUM小童口罩30個售$151【附購買詳情】

精明消費 10:59 2020/07/13

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熱門 陳奕迅 IB放榜 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

台灣中衛口罩聯乘迪士尼推出正版官方授權小童口罩！

新冠肺炎未息，口罩成為大家生活的必需品，可愛特別的口罩款式相信能成為大家在抗疫日子的苦中一點甜！台灣中衛口罩聯乘迪士尼推出正版官方授權小童口罩，於今天（13日）公開發售，各位靚媽準備入貨了！

中衛聯乘迪士尼推Tsum Tsum系列別注版口罩，廠方採用最新的數碼印刷技術，把整幅圖案印在口罩表面上。口罩由台灣製造的中衛出品，防護水平和製造質素屬一級口水平，又靚又安全！

口罩將由台灣的 Grace Gift 負責銷售，大家可於今日（13日）早上10時起購買，香港的朋友只可請台灣朋友幫手購買。

詳情：

TSUMTSUM 小童平面口罩 30個

售價 : $589 新台幣 ($151 港幣)

尺寸：長14x寬 9mm(單片)

層數：三層

保存期限：五年（製造日期請參閱外包裝標示）

迪士尼兒童口罩30入+HOLIC抗菌噴霧120ML+送維尼系列棉花棒

售價 : $699 新台幣

迪士尼兒童口罩3入組+HOLIC抗菌噴霧120ML

售價 : $199 新台幣

迪士尼兒童口罩3入組

售價 : $89 新台幣

發售地點：

1.Grace Gift 實體門市（台北忠孝sogo B1／誠品武昌1F／誠品生活南西店1F）

2. holic 網店

責任編輯：陳珈希

Disney 健康問題 口罩

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