【口罩供應】迪士尼聯乘中衛推Tsum Tsum+Frozen別注版口罩 TSUMTSUM小童口罩30個售$151【附購買詳情】
精明消費 10:59 2020/07/13
新冠肺炎未息，口罩成為大家生活的必需品，可愛特別的口罩款式相信能成為大家在抗疫日子的苦中一點甜！台灣中衛口罩聯乘迪士尼推出正版官方授權小童口罩，於今天（13日）公開發售，各位靚媽準備入貨了！
中衛聯乘迪士尼推Tsum Tsum系列別注版口罩，廠方採用最新的數碼印刷技術，把整幅圖案印在口罩表面上。口罩由台灣製造的中衛出品，防護水平和製造質素屬一級口水平，又靚又安全！
口罩將由台灣的 Grace Gift 負責銷售，大家可於今日（13日）早上10時起購買，香港的朋友只可請台灣朋友幫手購買。
詳情：
TSUMTSUM 小童平面口罩 30個
售價 : $589 新台幣 ($151 港幣)
尺寸：長14x寬 9mm(單片)
層數：三層
保存期限：五年（製造日期請參閱外包裝標示）
迪士尼兒童口罩30入+HOLIC抗菌噴霧120ML+送維尼系列棉花棒
售價 : $699 新台幣
迪士尼兒童口罩3入組+HOLIC抗菌噴霧120ML
售價 : $199 新台幣
迪士尼兒童口罩3入組
售價 : $89 新台幣
發售地點：
1.Grace Gift 實體門市（台北忠孝sogo B1／誠品武昌1F／誠品生活南西店1F）
2. holic 網店
責任編輯：陳珈希